Oroscopo Paolo Fox domani 22 novembre 2022: previsioni Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox 22 novembre SAGITTARIO

Questo periodo ti chiede di affrontare le tue domande e i tuoi complessi emotivi più profondi a testa alta. Cerca di comprendere meglio i tuoi traumi. Ti chiede anche di affrontare il sottouso o l'uso eccessivo dell'energia sessuale e di riadattarla. Problemi di eredità e proprietà condivisa possono venire alla ribalta per essere risolti. Fai pace con il tuo lato oscuro.

Oroscopo Paolo Fox 22 novembre CAPRICORNO

Questo periodo ti chiede di affrontare le frustrazioni legate al matrimonio, alle convivenze e/o alla vita sociale. Se hai evitato il contatto emotivo, ora è il momento di aprirti di più e chiarire le cose. Se dipendevi troppo dagli altri, ora puoi cercare più autonomia. Revisione di contratti e partnership. Sii aperto ad ascoltare di più ciò che l'altro ha da dire.

Oroscopo Paolo Fox 22 novembre ACQUARIO

Questo periodo ti chiede di affrontare il mondo materiale e le sue esigenze a testa alta. I problemi sul lavoro, di routine o con i colleghi possono emergere e richiedere una risoluzione. Anche la salute deve essere curata molto bene in modo da non sentirti frustrato dal non prenderti cura del corpo fisico. Forte potenziale per lavorare ed essere utile, specialmente quando si usa la sensibilità.

Oroscopo Paolo Fox 22 novembre PESCI

Questo periodo ti porta la necessità di affrontare dove non hai assunto il tuo potere personale e la tua genialità. Dovrai essere più coraggioso, spontaneo e diretto adesso. Se non hai vissuto storie d'amore o non ti sei permesso di avventurarti nella vita, cerca di capirne le ragioni e voltare pagina. Anche la necessità di generare qualcosa di nuovo o di avere figli va lavorata e curata dalla vostra sensibilità.