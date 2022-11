Oroscopo Paolo Fox domani 22 novembre 2022: previsioni Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 22 novembre LEONE

Questo periodo ti chiede di affrontare onestamente i tuoi problemi emotivi inconsci. Vecchie frustrazioni, soprattutto legate alla famiglia e alle figure femminili, possono emergere e chiedere trascendenza. Le tue capacità artistiche, spirituali e/o emotive sono molto attive in questo momento. Concediti ora più fluidità, meditazione e analisi psichica.

Oroscopo Paolo Fox 22 novembre VERGINE

Questo periodo ti porta la necessità di trasformare alcune emozioni, soprattutto per quanto riguarda amicizie, gruppi e movimenti collettivi. Se sei stato troppo coinvolto in alcune relazioni, ora è il momento di imparare a stabilire limiti equi. Se non hai espresso i tuoi sentimenti, è il momento di aprirti di più alla sensibilità. Cerca uno sguardo più amorevole al collettivo.

Oroscopo Paolo Fox 22 novembre BILANCIA

Questo periodo ti offre grandi possibilità di realizzazione professionale. Ma prima potresti dover affrontare ciò che ti opprime a questo proposito. Le frustrazioni con il lavoro, i capi e le figure autoritarie devono essere affrontate. Tutto questo può darti esattamente la forza emotiva di cui hai bisogno ora per cercare più indipendenza e realizzazione materiale.

Oroscopo Paolo Fox 22 novembre SCORPIONE

Questo periodo ti chiede di affrontare con onestà la tua fede, i progetti futuri e le possibilità non vissute. Alcune frustrazioni con determinati piani e possibilità possono essere lo stimolo per cercare nuovi orizzonti ancora migliori. Usa il tuo istinto per questioni religiose e dogmi. Dovrebbe rafforzare anche la fede, tanto per la dedizione e per il divino amore materno.