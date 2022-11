Oroscopo Paolo Fox domani 22 novembre 2022: previsioni Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Paolo Fox 22 novembre ARIETE

Questo periodo ti porta una forte motivazione a livello personale. I desideri e le emozioni inesperti tendono ad emergere. Cerca di affrontare le tue frustrazioni emotive, personali e familiari a testa alta, sapendo di avere una forte energia che fornisce guarigione. Ma prima di tutto devi imparare dalla vulnerabilità e dalla sensibilità.

Oroscopo Paolo Fox 22 novembre TORO

Questo periodo fa emergere questioni non elaborate nel campo mentale. I problemi non verbalizzati tendono a emergere, specialmente ciò che senti e non hai comunicato. Anche i problemi con fratelli, parenti o vicini devono essere risolti. Evita gli eccessi mentali, cercando stati più meditativi; affronta i pensieri come un fiume che scorre

Oroscopo Paolo Fox 22 novembre GEMELLI

Questo periodo ti fa vedere frustrazioni legate al campo materiale e finanziario, ma allo stesso tempo ti fornisce un forte magnetismo per cui ci sono grandi guadagni. Cerca di capire dove dipendevo molto dagli altri, in particolare dalla famiglia, cercando di più il tuo senso di autostima. Fai attenzione all'eccesso di cibo o alla spesa impulsiva. Magnetismo al valore e al profitto.

Oroscopo Paolo Fox 22 novembre CANCRO

Lilith entra nel tuo segno (solare o nascente) e ti chiede di affrontare onestamente le tue ombre e le questioni emotive irrisolte. Non ignorare ciò che senti, ma non usarlo nemmeno in modo avventato. Il tuo magnetismo e il tuo potere personale sono notevolmente aumentati ora. Usa questa forza emotiva per affermarti nella tua individualità e agire.