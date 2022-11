Oroscopo Branko e Paolo Fox domani sabato 26 novembre 2022, le previsioni comlete

ARIETE

Marte, il suo sovrano, trigono a Nord in Toro. Questo periodo ti ha rafforzato nell'uso della tua autorità, maturità, esperienza e capacità di azione disciplinata e questo ti rende più facile realizzare profitti, rafforzare il tuo senso di autostima e cercare la forza per dirigere la tua vita, affidandoti a ciò che è importante per te.

TORO

Venere, il tuo sovrano, fa un trigono a Nord nel tuo segno (solare o nascente). Questo periodo ha accresciuto il tuo senso del valore e come espanderlo. Pensa in grande, senza perdere il tuo naturale realismo. C'è un maggiore impulso ad assumersi rischi, crescere e cercare i propri parametri nella lotta per i propri obiettivi. Concentrati sui tuoi principi e su come esprimerti valorosamente.

GEMELLI

C'è uno stellium di pianeti in questo periodo che ti chiede un maturo approfondimento dei tuoi problemi emotivi, ma ricorda la chiave del Capricorno per essere maturi e reali in questo settore. Questo ti favorisce nella ricerca e nell'apprezzamento delle tue problematiche psichiche e/o spirituali. Impara a riconoscere le tue ombre con calma e cerca di affrontare te stesso onestamente.

CANCRO

C'è uno stellium di pianeti in questo periodo che ti porta una forte attenzione alle relazioni e alle collaborazioni. Il colorito del Capricorno dimostra che sarà necessario essere molto realisti e maturi per affrontare difficoltà e limiti con gli altri. Questa esperienza ora facilita la ricerca di gruppi, idee nuove e progressiste, il sostegno di amici e l'apprezzamento del loro contributo collettivo.

LEONE

C'è uno stellium di pianeti in questo periodo che ti porta un grande bisogno di trasformare il tuo rapporto con il mondo materiale, il corpo fisico, la salute, il lavoro e la routine. Sei molto motivato a lavorare su questi temi con serietà e dedizione. Questo ti favorisce nella ricerca di dimostrare il tuo valore nella tua carriera, come professionista e/o autorità nella tua area di competenza.

VERGINE

C'è uno stellium di pianeti in questo periodo che rafforza notevolmente il tuo bisogno di essere più potenziato da te stesso e di usare le tue energie creative. Devi trovare la tua Essenza, la tua spontaneità e centralità. Tutto ciò favorisce la ricerca coraggiosa di nuove tappe, obiettivi ed espansioni, oltre a rafforzare la propria fede.

BILANCIA

Venere, il suo sovrano, fa un trigono a nord in Toro. Sei stato sfidato ad affrontare le tue emozioni a testa alta e con maturità. Si stanno lavorando su questioni relative alle relazioni familiari, al passato o all'intimità. Tutto questo ora favorisce cambiamenti ordinati, una maggiore apertura affettiva, sessuale ed emotiva. Dai valore alla tua sensibilità e ai tuoi sentimenti.

SCORPIONE

Marte e Plutone, i suoi governanti, trigono il Nord in Toro. Sei in un processo di profonda trasformazione di idee e concetti. La sua capacità e qualità di verbalizzazione sono in fase di elaborazione e devono maturare. Tutto ciò ti rende più facile valutare maggiormente la stabilità delle relazioni, aprirti in modo più onesto e realistico all'altro e avere più stabilità e considerazione.

SAGITTARIO

C'è uno stellium di pianeti in questo periodo che ti motiva molto a trasformare il tuo rapporto con il tuo senso di autostima. Stai maturando in questo senso e stabilisci realisticamente il tuo valore come essere umano, così come il tuo senso di diritto. Tutto ciò ti rende più facile ottenere un lavoro, migliorare la qualità dei tuoi servizi ed essere più coerente nella tua routine e nell'assistenza sanitaria.

CAPRICORNO

C'è uno stellium di pianeti nel vostro segno (solare o nascente) in questo periodo che vi chiede una profonda trasformazione di voi stessi. Stai vedendo meglio la tua autostima e la tua capacità di azione, così come le tue emozioni profonde. Tutto ciò ti rende più facile valorizzare te stesso e la tua espressione creativa. Cerca il valore del coraggio e della creatività.

ACQUARIO

C'è uno stellium di pianeti in questo periodo che ti porta una grande motivazione legata alla tua psiche, emozioni inconsce, spiritualità e vita emotiva. Queste trasformazioni ti chiedono di impegnarti e di saperti affinare. Questo processo facilita l'apertura emotiva, valorizzando la tua casa, la tua famiglia o i cambiamenti che stanno avvenendo in quest'area della vita.

PESCI

C'è uno stellium di pianeti in questo periodo che ti porta forti motivazioni legate a gruppi, ideali progressisti, nuove tecnologie, internet, amicizie e altre esperienze collettive. Questo settore della tua vita è stato fortemente attivato e chiede maturità. Tutto ciò ti rende più facile esprimere le tue idee con più apprezzamento di te stesso e della proprietà.