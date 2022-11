Oroscopo Paolo Fox oggi sabato 26 novembre 2022, le previsioni segno per segno

ARIETE

Oggi ti porta una grande consapevolezza di profondi problemi emotivi, subconsci, psichici e/o spirituali. Sei alla vigilia del tuo compleanno e ora devi ripulire questi problemi non risolti in modo da poter entrare presto nel nuovo ciclo. C'è una grande capacità di trascendere e chiarire questi problemi e ti sentirai più completo con te stesso e con la vita. La Luna ti chiede di lasciar andare le vecchie visioni del mondo, il pensare di sapere tutto, l'eccessiva impulsività e le convinzioni limitanti. Alcuni obiettivi potrebbero dover essere sacrificati o accantonati per il momento. Il nord in Toro ti ricorda di concentrarti sul tuo valore personale e sul tempo presente. Passione più radicata e meno emotiva.

TORO

Oggi ti porta un grande senso di scopo con coscienza, specialmente quando si tratta di gruppi, amicizie, progetti collettivi, vita online o qualsiasi altro contesto collettivo. Vedrai possibilità di azione che sono espansive, generose e compassionevoli. Mobiliterà anche questioni innovative, tecnologiche o qualsiasi mezzo che le consenta di innovareLa Luna ti chiede più distacco dal punto di vista altrui, da un falso senso di sicurezza e dipendenza dall'altro, dalla necessità di fare, credere e seguire tutto come vuole l'altro. Il Nord nel tuo segno (solare o nascente) ti ricorda di cercare te stesso, facendo affidamento sulle tue forze e sulla tua autostima. Scopri cosa è meglio per te.

GEMELLI

Ora vedrai più chiaramente il tuo senso dello scopo nella vita, nella carriera e negli obblighi. Stai lavorando su questioni emotive che facilitano la tua espansione nel mondo. Credi nella tua professionalità. Rafforza anche il tuo senso di maternità o paternità. Cerca di dirigere la tua vita secondo i tuoi principi e credi nella benevolenza e nelle possibilità della vita.La Luna ti chiede di distaccarti dal bisogno di compiacere e vivere la vita secondo le credenze altrui, o anche per una falsa sicurezza emotiva nel seguire l'altro nelle tue visioni. Abbi la saggezza di sapere quando includere gli altri. Il Nord in Toro vi chiede maggiore apprezzamento del senso di spiritualità e consegna, lasciando eccessi mentali e materiali.

CANCRO

Questa volta ti porta una grande consapevolezza del tuo senso di fede, credenze, principi, visioni del mondo, istruzione superiore, obiettivi futuri e viaggi. Tutti questi temi sono mobilitati emotivamente e ti portano ottimismo e la necessità di agire a favore del futuro. Il tuo esempio di fede e/o principi sarà importante per gli altri intorno a te e per te stessoLa Luna vi chiede maggior distacco rispetto alle routine, ai metodi e all'eccessiva organizzazione e ordine. Esci dal bisogno di controllo e limita gli eccessi. Cerca saggezza e sensibilità nell'affrontare il mondo materiale. Il Nord in Toro ti ricorda di cercare solidità nelle relazioni e innovazioni, lasciando un po' te stesso e vedendo il collettivo.

LEONE

La congiunzione del Sole, vostro sovrano, con Giove vi porta un grande senso di espansione, soprattutto nel campo dell'affettività profonda, della sessualità, della trasformazione e dei beni comuni. Avrai una grande chiarezza del senso della comunione di intenti e della necessità di vivere la condivisione con coscienza e generosità. Chiarezza nel chiarire e riformulare schemi emotivi difficili La Luna vi chiede un maggiore distacco dagli atteggiamenti egoistici, dal voler essere a tutti i costi al centro dell'attenzione, dal dover fare sempre tutto a modo vostro. Usa i tuoi punti di forza personali e creativi con saggezza e nella giusta misura. Nord in Toro ti chiede di apprezzare i tuoi sforzi nel mondo, carriera e disciplina. Cerca di essere padrone e proprietario di te stesso in modo responsabile.

VERGINE

Oggi sarai più consapevole della necessità di una crescita congiunta. Cerca di aprirti di più al vero scambio affettivo con gli altri e di distribuire più generosamente il tuo affetto. Le collaborazioni con persone che possono aiutarti sono in aumento. Prova anche a riformulare le relazioni, poiché questo settore manca di una buona dose di libertà e autenticitàLa Luna ti chiede maggiore distacco dal passato, introspezione, dispiaceri e sogni ad occhi aperti con ciò che è già andato. Anche dagli eccessi familiari. Cerca di vivere le tue emozioni e la tua soggettività, ma con saggezza e senso di libertà. Il Nord in Toro ti chiede di valorizzare la tua fede, capacità di espansione e visione del mondo.

BILANCIA

Oggi sarai consapevole dei tuoi sforzi in termini materiali, di lavoro e di servizio. Puoi avere molte buone intuizioni e vedere tutto da una prospettiva più ampia. Anche nel campo della salute vedrai schemi emotivi e ti libererai da ciò che è dannoso. Attenzione a non commettere eccessi e indulgenze con la salute e il cibo. Forza e ottimismo per lavorare e affrontare il campo materiale La Luna vi chiede un maggiore distacco dalle idee rigide e dagli schemi mentali. Cerca di non avere una visione unilaterale della vita e fai attenzione con l'uso della parola per non verbalizzare le emozioni negative nella foga del momento. Usa la saggezza emotiva quando comunichi. Il Nord in Toro ti chiede di valorizzare le tue emozioni profonde e la capacità di condividere di più.

SCORPIONE

Sarai molto consapevole di te stesso oggi, della tua creatività e del tuo potere personale (che deriva molto dalle tue energie emotive). Sarà con luminosità, carisma ed espressività. Buono per le arti, i romanzi e tutto ciò che è giocoso e divertente. Il tuo esempio di fede, ottimismo e coraggio sarà importante per molti. Cerca di esprimere il meglio di te stessoLa Luna vi chiede un maggiore distacco da un eccessivo senso di possesso, rigidità o autostima. Meno egoismo ed eccessi di se stessi. Cerca di vedere i tuoi valori e beni con più saggezza, generosità e distacco. Il Nord in Toro ti ricorda di valorizzare le persone con cui ti relazioni, condividendo ciò che è prezioso e buono.

SAGITTARIO

La congiunzione di Giove, il tuo sovrano, con il Sole ti porta grande chiarezza e un senso di scopo. Soprattutto per quanto riguarda la vita personale, familiare, domestica, passata, discendente e intima, avrai un marcato senso del percorso e dell'individualità. Cerca di promuovere i tuoi sogni e desideri, poiché la tua forza magnetica è notevolmente migliorata oggi La Luna Calante nel vostro segno (solare o nascente) vi chiede maggior distacco da eccessi dell'ego, atteggiamenti impulsivi, individualismo eccessivo o voglia di imporre il proprio punto di vista. Usa saggiamente la tua soggettività. Il nord in Toro ti ricorda di valorizzare il piano materiale, un senso di umiltà, praticità, routine e spirito di lavoro.

CAPRICORNO

Oggi c'è un senso di lucidità e di grande lucidità mentale. La tua mente sarà aperta e vedrà schemi sempre più ampi. Vedrai anche ciò che ti circonda con più espansione, ottimismo e senso dello scopo. La comunicazione tende a giovare molto, ma attenzione agli eccessi. Utile per viaggi e studioLa Luna ti chiede un maggiore distacco dai sogni, dai sogni ad occhi aperti e dai problemi del subconscio. Esci dagli eccessi della fantasia e dall'idealizzazione della vita. Usa la tua sensibilità con saggezza. Il nord in Toro ti ricorda di concentrarti maggiormente su te stesso, sul tuo coraggio di esprimerti e fare le cose a modo tuo. Cerca di esprimere i tuoi valori e talenti nel presente.

ACQUARIO

Oggi ti porta una grande consapevolezza della tua vita materiale, finanze, senso di autostima e talenti. Sarai molto più consapevole e pieno quando esprimi questo aspetto della vita. Comprendi che i tuoi schemi emotivi influenzano notevolmente la tua vita materiale. Vibra molta prosperità e amore per te stesso ora. Buona fortuna nelle situazioni materiali, ma evita l'eccessiva impulsività La Luna ti chiede un maggiore distacco dagli ideali collettivi, dai gruppi, dalle amicizie e dalla devozione alle masse. Contribuite in questo senso con il vostro tempo e le vostre disponibilità, usando la saggezza. Fai attenzione a non comprare ideologie di massa dalla mente collettiva. Il Nord in Toro ti ricorda di valorizzare la tua vita personale e ciò che viene vissuto nell'intimità.

PESCI

La congiunzione di Giove, il tuo sovrano, con il Sole ti porta grande chiarezza e un senso di scopo. Sarai molto più fiducioso in te stesso e nella tua capacità di progredire ed espanderti con fede e ottimismo. Cerca di esprimere la tua generosità emotiva, essendo pienamente consapevole di essere una fonte di amore universale e nella pienezza della tua forza e del tuo spazio personale.La Luna ti chiede un maggiore distacco dalla carriera, obblighi senza senso, risultati esterni ad ogni costo e una vita arida. Cerca di dedicarti al lavoro e agli obblighi con saggezza e nei tuoi tempi. Il Nord in Toro ti chiede di valorizzare maggiormente l'irriverenza, la flessibilità e la capacità di dare vita alla leggerezza e al buon umore.