Oroscopo Paolo Fox domani 10 dicembre 2022, le previsioni complete

ARIETE

Sei aperto al dialogo, alla negoziazione e alle partnership. Tuttavia, dovresti anche stabilire bene la tua autorità e il senso dei confini. Cerca la rettitudine quando comunichi con gli altri, ma rispettando ciò che senti. Alcuni "non fare" potrebbero essere necessari, ma ricorda di pensare attentamente a tutto ciò che comunichi per avere successo.

TORO

Tendi ad avere un atteggiamento più conciliante nei confronti del lavoro, della routine e della salute. Tuttavia, deve anche tenere conto dei suoi piani per il futuro, dei principi e delle visioni del mondo. Una mentalità stagnante in relazione al mondo materiale ti chiede di trasformare la fede e rompere convinzioni rigide. Apri di più la tua percezione, ma mantieni un senso di equilibrio.

GEMELLI

Mercurio, il suo sovrano, è in aspetto provocatorio da Plutone. La tua mente tende al lato più divertente, giocoso, romantico e personale. Tuttavia, Plutone lavora per te con emozioni profonde che mancano anche di espressione. Cerca la fedeltà a ciò che senti, ma riuscendo ad esprimerlo attraverso lo strumento del buon umore. Potrebbero verificarsi discussioni in alcune relazioni, ma ricorda di valutare bene la tua espressione personale.

CANCRO

La tua mente sonda problemi emotivi, familiari e personali. Tuttavia, possono emergere alcuni conflitti con partner, matrimonio o estranei. Cerca di ponderare tutto questo. Rivedere gli eventi passati nelle relazioni può essere utile. Sii aperto a soppesare tutto molto attentamente, cercando la razionalità e una mente obiettiva per le risoluzioni emotive.

LEONE

La tua mente è ben stimolata al momento. Tuttavia, dovrebbe tener conto di questioni pratiche e materiali, anche se impegnative. Cerca di riflettere, ma apri anche la tua mente a nuove possibilità di lavoro, routine e/o salute. Attenzione a contatto con vicini, fratelli o parenti. Sii premuroso, ma anche sincero.

VERGINE

Mercurio, il suo sovrano, è in aspetto provocatorio da Plutone. La tua mente si rivolge a questioni finanziarie e materiali, ma dovresti anche prestare attenzione al tuo senso creativo, tempo libero e potere personale. Cerca di non superare le tue possibilità, ma anche di non privarti di te stesso. Cerca di cambiare la mentalità in qualcosa di più prospero e stabile.

BILANCIA

La tua mente si rivolge molto a te stesso e alle tue esigenze personali. Tuttavia, problemi familiari, emotivi o passati possono richiedere la tua attenzione. Sappi come meditare e anche sentire prima di qualsiasi decisione. Anche le questioni familiari che coinvolgono le finanze richiedono lo stesso tono obiettivo. Cerca di apprezzare la profondità e le trasformazioni.

SCORPIONE

Plutone, il suo governatore, è in aspetto con Mercurio. Continui in un lungo processo di trasformazione e purificazione mentale. Stai vedendo la vita con occhi diversi e ora devi cercare supporto in campo spirituale, emotivo e/o psichico. Apri la tua mente al lato invisibile della vita e ricevi buone intuizioni che ti aiuteranno ad aprire percorsi nella vita oggettiva.

SAGITTARIO

La tua mente è ben focalizzata su questioni collettive, amicizie, gruppi, cause e sul campo mentale collettivo. Tuttavia, deve essere radicato nei tuoi valori profondi e nel senso di autostima. Devi ricordare che puoi e devi pensare diversamente dagli altri, se te lo dice la tua profondità. Sii premuroso nel comunicare con le persone, ma dì anche ciò che è reale e necessario.

CAPRICORNO

La tua mente è concentrata sulla carriera, sulla buona immagine professionale e sugli impegni. Tuttavia, Plutone nel tuo segno (solare o ascendente) ti ricorda che devi essere onesto con te stesso, evitando situazioni abusive o che sopprimono la tua personalità. Cerca di riconciliare un po' di più chi sei veramente nel mondo esterno, ma senza perdere peso e ragione.

ACQUARIO

La tua mente è focalizzata su ideali, credenze, fede e visioni del mondo e della società. Tuttavia, è anche sfidato a trascendere parte di questo attraverso una visione più spirituale. Cerca di approfondire il senso di compassione e di avere flessibilità. Anche i problemi emotivi e subconsci possono essere rilevanti per ripensare la direzione della tua vita.

PESCI

La tua mente è su profondi problemi emotivi. Tuttavia, dovresti essere consapevole del tono di razionalità e trasformazione attraverso una visione più distaccata e obiettiva. Esprimere problemi di beni condivisi, sessualità e/o emozioni profonde può essere molto utile in questo momento. Cerca di avere ponderazione e razionalità per integrare meglio le trasformazioni.