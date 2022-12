Oroscopo Branko domani venerdì 9 dicembre 2022

ARIETE

La vibrazione di Eclipse ti porta la proposta di innovare nel campo materiale e finanziario. La tua forza emotiva è aumentata e ti spinge a cercare nuovi valori e modi innovativi per guadagnarti da vivere e moltiplicare talenti e profitti. Marte, il tuo sovrano, è retrogrado in Gemelli, facendoti vedere molteplici possibilità ed essere flessibile in questa innovazione.

TORO

L'eclissi che si verifica nel tuo segno (solare o nascente) ti chiede di lasciar andare i vecchi valori e le identificazioni dell'ego. Le questioni emotive delle relazioni sono molto più chiare e servono come carburante per cambiare e innovare il tuo atteggiamento nella vita e con gli altri. Venere, il tuo sovrano, è in Scorpione e ti ricorda che le relazioni devono essere approfondite.

GEMELLI

La vibrazione Eclipse ti dà la forza per eliminare i vecchi contenuti del subconscio e vivere la tua spiritualità e il tuo campo emotivo in modo più irriverente e coerente. La consapevolezza delle istanze materiali e pragmatiche può servirti da carburante per ripensare il lato più sottile della vita. Mercurio, il tuo sovrano, è accanto al Sole nel tuo settore materiale, portandoti piena consapevolezza che certe abitudini devono essere riciclate.

CANCRO

La vibrazione Eclipse ti porta la necessità di rivoluzionare il modo in cui interagisci con i tuoi coetanei e partecipi al collettivo. La Luna, la vostra sovrana, è eclissata insieme ad Urano: ora dovete cercare il coraggio e la fermezza del vostro lato più innovativo, futuristico, fraterno e irriverente. Sarai molto più connesso con la tua Essenza e questo facilita la tua proiezione là fuori.

LEONE

La vibrazione Eclipse ti porta un intenso rinnovamento in termini di carriera e proiezione. Si sta liberando dalle strutture vecchie e stagnanti per andare avanti con innovazione e valore. Nuove possibilità in termini di carriera, autorità e proiezione mondana. Il Sole, il tuo sovrano, ti rende molto consapevole delle tue radici, emozioni e desideri, spingendoti a realizzare nel mondo,

VERGINE

La vibrazione Eclipse ti porta energie di espansione e rinnovamento. Sta lasciando andare vecchi obiettivi e convinzioni per abbracciare realtà e scenari più grandi e migliori. Innovazione radicale in termini di credenze, fede e obiettivi futuri. Mercurio, il tuo sovrano, è congiunto al Sole nel tuo settore razionale, rendendoti più facile vedere le realtà così come sono e usare la tua intuizione per prendere decisioni.

BILANCIA

La vibrazione Eclipse ti porta la necessità di rivoluzionare le tue emozioni. Devi lasciare andare vecchie ferite, paure e risentimenti, innovando radicalmente il tuo campo emotivo. Bisogno di vivere l'affetto e la sessualità in modo innovativo e sicuro di sé. Venere, il tuo sovrano, ti ricorda i tuoi valori personali, ma che devono anche essere riciclati ora.

SCORPIONE

L'eclissi che si verifica nel segno opposto al tuo ti ricorda di innovare le tue relazioni e collaborazioni. Possono emergere nuovi contatti e partnership, rompendo gli schemi e generando valore. Lascia andare idee e concetti di relazioni rigide. Sei ben consapevole di te stesso e del meglio che hai da offrire. Marte ti porta profondità emotiva e Plutone ti rende facile trasformare il modo in cui comunichi.

SAGITTARIO

La vibrazione di Eclipse ti porta forti energie per rompere schemi, abitudini e routine stagnanti. Ora devi usare questa forza per innovare nel lavoro, nella routine e nella salute. C'è una forte connessione spirituale che ti rende più facile farti strada nel mondo. Giove, il tuo sovrano, ti porta un forte senso di spiritualità e connessione con i tuoi sogni e desideri, facilitando il processo.

CAPRICORNO

La vibrazione Eclipse ti porta la necessità di rompere gli schemi dalla connessione con la tua Essenza. Lascia andare i gusci duri che ti impediscono di esprimerti liberamente. Momento per coltivare liberamente la tua spontaneità e creatività. È consapevole delle questioni sociali e delle relazioni. Tuttavia, Saturno, il tuo sovrano, ti ricorda l'impegno di guidare te stesso prima nei tuoi valori personali.

ACQUARIO

La vibrazione di Eclipse ti porta un bisogno di maggiore distacco dal passato e alcune emozioni. Sii flessibile e aperto a cose nuove emotivamente e nella tua vita personale. Ricerca di nuove possibilità in termini di abitazione, affetti e radici. Sei consapevole dei tuoi obblighi. Tuttavia, Saturno, il tuo sovrano, ti ricorda di concentrarti su ciò che è importante per te personalmente.

PESCI

La vibrazione Eclipse ti porta la rivoluzione in termini di pensieri, idee e comunicazioni. Devi lasciar andare i vecchi concetti stagnanti e rivoluzionare la tua mente. Energia per proseguire gli studi, essere flessibili, comunicare in modo innovativo e rivoluzionare le relazioni. Giove e Nettuno, i tuoi governanti, ti portano sensibilità e audacia per prendere le redini della tua vita ora.