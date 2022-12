Oroscopo Paolo Fox domani 8 dicembre 2022, le previsioni complete

ARIETE

Questo periodo ti porterà molta consapevolezza di ciò che ha bisogno di rinnovamento e soprattutto di espansione nella tua vita. La ricerca di nuovi traguardi e obiettivi sarà alta. Sarai più consapevole della tua fede e delle tue convinzioni. Vivere la vita come una grande avventura sarà la nota dominante di questo periodo. Le possibilità saranno molte e devi essere aperto a vederle.

TORO

Questo sarà un periodo di consapevolezza delle tue emozioni profonde. Non sempre facile, ma molto gratificante quando guarisci tali emozioni, portando liberazione emotiva. Il tuo bisogno affettivo e/o sessuale diventa espansivo, ottimista e molto intenso. Cerca di dare un nuovo significato a tutto ciò che senti e liberati da schemi emotivi logori.

GEMELLI

Questo sarà un periodo di grande consapevolezza dell'altro nella tua vita. C'è una grande attenzione alla relazione. Tendi, in generale, a cercare relazioni che ti diano un senso di libertà e avventura. Questo periodo ti regala queste esperienze. Oppure riformulare e innovare in una relazione esistente. Persegui il "noi" con gioia, libertà e ottimismo.

CANCRO

Questo periodo ti porta alla consapevolezza delle tue realtà materiali. Cerca di espandere il tuo lavoro, la tua capacità di servire e di essere utile. Nuove prospettive di lavoro in aumento. Anche la consapevolezza della propria salute, del proprio corpo fisico e dell'alimentazione deve essere considerata, soprattutto per evitare di esagerare. Guarigione della fede e ottimismo per trasformare il piano materiale.

LEONE

Questo sarà un periodo in cui il tuo splendore sarà ancora più alto. Cerca ciò che ti rende unico e speciale e fallo con espansione, gioia e ottimismo. Romanzi in ascesa, così come la tua creatività in generale. Esprimi il tuo bambino interiore, sii spontaneo e risplendi. Momento importante per affrontare la tua vita dal profondo della tua coscienza.

VERGINE

Questo sarà un periodo di consapevolezza e chiarezza delle proprie emozioni. Cerca di avere uno sguardo più filosofico e benevolo alle tue emozioni, alla famiglia, al passato e alla casa. Necessità di espansione nella sfera personale e ristrutturazione della casa. Esprimere sentimenti con correttezza. Riformulare le emozioni e ciò che accade dentro.

BILANCIA

Questo periodo ti porta una maggiore chiarezza mentale. Le tue idee saranno più brillanti e più interessanti. Buono per brillare in qualsiasi area che coinvolga la comunicazione o l'intelletto. Buono anche per iniziare gli studi e sperimentare la tua curiosità. I buoni contatti possono espandere i tuoi orizzonti. Sii consapevole delle molte possibilità che ci sono nel tuo ambiente.

SCORPIONE

Questo periodo ti porterà una grande consapevolezza del tuo valore personale, delle realtà materiali e finanziarie. Abbi più ottimismo e fiducia per crescere in queste sfere. Possibilità di guadagni materiali attraverso la creatività e l'essere chi sei veramente. Vivi con gioia anche i piaceri materiali e sensoriali. Espansione che porta rigenerazione e prosperità.

SAGITTARIO

Buon compleanno!!! Il Sole ritorna nella tua posizione di nascita, rafforzando le tue capacità naturali di ottimismo, fede, gioia, impulso, coraggio e saggezza. Questo periodo ti fa brillare e diventare più consapevole di te stesso. Vivi con coraggio questa grande espansione e capacità di vedere te stesso attraverso il divino. Inizio di un nuovo ciclo nella tua vita.

CAPRICORNO

Questo periodo ti porta un riciclo di energie prima del tuo compleanno. Riformulerà le emozioni. Cerca di capire dove ti saboti, soprattutto se non ti concedi più libertà e avventura nella tua vita. L'analisi psicologica può essere molto utile per riconnettersi con parti dimenticate di te stesso. L'introspezione e la coltivazione della spiritualità saranno utili anche per la guarigione nei prossimi 30 giorni.

ACQUARIO

Questo periodo ti porta una grande consapevolezza del tuo ruolo sociale, di ciò che devi fare nel modo più creativo e unico a beneficio dei tuoi simili e dell'umanità. Avrai più leadership nei gruppi in questo periodo. Le amicizie possono aiutarti a capire meglio te stesso. Combatti per il bene di tutti, ma senza smettere di essere te stesso. Consapevolezza del nuovo e dell'alternativa.

PESCI

Questo periodo ti porta grande consapevolezza e opportunità in ambito professionale. La tua brillantezza aumenterà, così come la tua capacità di assumerti più impegni. Mostra ciò che è meglio e più creativo al mondo esterno. La tua vita professionale richiede più ottimismo, fede e audacia. Chiarezza di intenti nel tuo destino e scopo sul piano materiale.