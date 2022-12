Oroscopo Branko domani 8 dicembre 2022, le previsioni segno per segno

ARIETE

Questo nuovo ciclo ti offre prospettive nuove e più ottimistiche. Ora pianta i semi del nuovo con ottimismo, gioia e fede. Le questioni relative ai viaggi all'estero, all'istruzione superiore, alla fede e agli obiettivi futuri tendono a dare i loro frutti in questo ciclo. Entrate in un periodo espansivo, anche perché presto Giove entrerà nel vostro segno. Consenti a te stesso di aprire la tua mente a possibilità più grandi e migliori.

TORO

Inizi un nuovo ciclo nel tuo settore emotivo profondo. Cerca di piantare i semi del valore condiviso, della sessualità vissuta in modo felice e delle trasformazioni benefiche. I problemi di eredità possono essere mobilitati positivamente in questo ciclo. C'è un forte ottimismo che ti permette di vedere il meglio anche nelle situazioni più difficili, portandoti espansione.

GEMELLI

La Luna Nuova nel tuo segno opposto ti porta nuovi inizi legati alle collaborazioni, all'amore romantico e alla vita sociale. Sii aperto a cercare persone con più gioia e ottimismo in questo periodo. Riponete più fiducia nell'essere umano e nelle possibilità interattive. Le questioni legali possono essere utili. Sii aperto in questo ciclo a sperimentare l'espansione con altre persone.

CANCRO

Questo nuovo ciclo di lunazione ti offre molte possibilità legate al campo materiale. La Luna, la tua reggente, ti porta vibrazioni di ottimismo e fede legate alla routine, al lavoro, alla salute e al funzionamento della vita materiale. Pianta i semi del lavoro che vuoi raccogliere con ottimismo. Questo periodo può portarti espansioni materiali molto gratificanti.

LEONE

Questo è un nuovo ciclo molto vantaggioso nella tua vita, poiché rientra nel tuo settore naturale. Nuovi inizi legati alla creatività, all'espressione personale, ai romanzi, all'arte, allo sport ea tutto ciò che è ludico. Semina i semi della gioia e del potere per esprimere la tua creatività e il tuo potere personale ora. Cerca di essere unico e fai brillare la tua luce in linea con la tua coscienza.

VERGINE

Questo nuovo ciclo ti offre nuove possibilità nella tua vita personale. Cerca di essere più ottimista riguardo alle tue emozioni, alle esperienze familiari e alla tua casa. Pianta i semi di ciò che sogni e desideri in termini di realizzazione personale. Le espansioni legate alla casa, alla famiglia e alla vita emotiva tendono ad avvenire più facilmente in questo ciclo. Abbi fede nei tuoi sogni.

BILANCIA

Nuovo ciclo legato a problemi mentali e sociali. Ottimo periodo per ricercare nuovi studi o ampliamento delle conoscenze. Cerca nuove letture e informazioni. La tua mente è più aperta e veloce in questo ciclo. Possibilità anche di espansione nel rapporto con vicini, conoscenti, fratelli o parenti. Cerca di rivelare ciò che hai da condividere con fede e gioia.

SCORPIONE

Il tuo nuovo ciclo cade nel tuo settore materiale e finanziario. Periodo eccellente per aumentare i tuoi guadagni con ottimismo e fiducia. Cerca di vibrare ora nella sensazione di abbondanza e sii aperto ad espandere i tuoi profitti. Facilita anche la ricerca dei piaceri materiali e un senso di scopo nel regno materiale. Piantare ottimismo e fiducia nei risultati.

SAGITTARIO

La Luna Nuova nel tuo segno (solare o nascente) ti offre la possibilità di molti nuovi inizi nella tua vita. Pianta i semi del tuo naturale ottimismo, fede e capacità di crescere ed espandersi. Giove, il tuo sovrano, entrerà presto in Ariete e faciliterà l'espansione diretta e assertiva. Pianta i semi di ciò che vuoi e sii connesso con i tuoi sogni.

CAPRICORNO

Questo nuovo ciclo di lunazione ti chiede di rivolgerti al tuo lato spirituale e/o emotivo. Circa un mese prima del tuo compleanno, dovresti intraprendere il viaggio per chiarire i problemi del subconscio e connetterti con il divino, ma tutto questo con un tono ottimista. Eccellente per praticare la carità, comprendere i problemi psichici e trascendere i vecchi schemi emotivi con molta fede e un senso di scopo futuro.

ACQUARIO

Il nuovo ciclo ha luogo per te nel settore collettivo. Nuovi inizi e possibilità legate ad amicizie, gruppi, internet, cause e questioni umanitarie. Cerca più ottimismo ed espansione nella vita sociale, trascorrendo del tempo con gli amici e sentendo il potere che possono avere le mobilitazioni collettive. Il tuo naturale senso di cooperazione è intensificato in questo ciclo.

PESCI

Questo nuovo ciclo ricade sul tuo settore professionale. Pianta i semi della fede e dell'ottimismo applicati alla tua performance pubblica e ai tuoi obiettivi professionali. Questo ciclo può offrirti molte possibilità vantaggiose per il lavoro e l'espansione della carriera. Giove, il tuo sovrano, è nel tuo segno, rendendoti più facile avere fede e crescere grazie al suo forte magnetismo.