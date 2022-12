Sapete chi è Federica Sciarelli? Età, biografia, marito e figli

Federica Sciarelli è una giornalista italiana, attualmente nel ruolo di conduttrice di "Chi l'ha visto?" su Rai 3. È nata a Roma nel 1967, ha conseguito una laurea in Giurisprudenza presso l'Università La Sapienza di Roma e ha iniziato la sua carriera giornalistica nel 1989 nel programma televisivo "Oggi è domani".

Federica ha iniziato a lavorare per la Rai nel 1991 dove ha condotto diversi programmi come "Prima Pagina", "TG3 Linea Notte" e "Uno Mattina", diventando un volto popolare del giornalismo italiano. Nel 1996 è stata nominata direttore del Tg3, un ruolo che ha ricoperto fino al 2006. Nel 1997 ha anche condotto "Porta a Porta", il programma più longevo della tv italiana.

Dal 2006, Federica è diventata la conduttrice di "Chi l'ha visto?", il programma di Rai 3 che segue le storie di persone scomparse o scomparse, con un occhio al crimine. Il programma ha avuto un successo incredibile, con Federica che è diventata una figura ben nota nel mondo del giornalismo italiano.

Federica è stata anche un ospite regolare del programma "Domenica In" di Rai 1, uno dei programmi più visti in Italia. Inoltre, ha condotto "Chi l'ha visto? Estate" e "Chi l'ha visto? Speciale" su Rai 2.

Nel corso della sua carriera, Federica ha ricevuto diversi premi, tra cui il Premio Regione Lazio, il Premio Internazionale di Giornalismo Città di Arezzo e il Premio Speciale di Giornalismo. Nel 2018, è stata insignita di una Laurea Honoris Causa in Scienze della Comunicazione dall'Università degli Studi di Salerno.

Federica è anche una grande sostenitrice dei diritti delle donne. Come madre di due figlie, è un'attivista per le donne e ha partecipato a diverse iniziative politiche in questo campo.

Inoltre, Federica è molto attiva sui social network, dove condivide aggiornamenti sulla sua vita e la sua carriera. Su Instagram, Federica è seguita da oltre 140.000 persone, un segno della sua popolarità anche al di fuori della televisione.

Federica Sciarelli è una figura di spicco nel giornalismo italiano. La sua passione e dedizione per il giornalismo la rendono un modello di successo per il futuro della professione.

Da 20 anni Federica Sciarelli svela i segreti dei volti più famosi d'Italia, come Pamela Prati, Emanuela Folliero e Paolo Ruffini. Per tenersi il più possibile lontana dai riflettori, ha fatto una scelta drastica: non apparire su Internet. La conduttrice di Chi l'ha visto?, infatti, non ha alcun profilo social su Facebook, Twitter e Instagram, e da anni molti si chiedono se la giornalista abbia un compagno o se sia mai stata sposata, perché di questo non c'è traccia da nessuna parte. Nonostante la Sciarelli sia al timone da quasi 20 anni di un programma che indaga nei minimi dettagli la vita privata di tante persone, sulla sua sfera più intima mantiene il più stretto riserbo.

Nell'estate del 2007, la rivista Chi aveva rivelato che il volto di Rai 3 era legato sentimentalmente al procuratore John Henry Woodcock. Per anni, sul settimanale diretto da Alfonso Signorini è stata pubblicata la foto con le due star del gossip che correvano l'una accanto all'altra, intente a fare ginnastica. Le immagini facevano pensare a nient'altro che a un'amicizia, anche se non c'erano notizie che confermassero un flirt. La foto suscitò molto interesse nell'opinione pubblica.