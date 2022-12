Oroscopo Branko domani 16 dicembre 2022, le previsioni complete

ARIETE

Marte, il suo governatore, riceve un aspetto facilitato da Mercurio. Sarai molto più proattivo, curioso e flessibile nel contatto con altre persone. L'azione qui è molto sociale e intellettuale, ti porta a interagire, cercare informazioni e condividere. Consenti a te stesso di vedere punti di vista alternativi ed esprimiti in modi diversi.

TORO

La giornata di oggi vi porta grandi domande e considerazioni, soprattutto in campo materiale. Stai agendo in base al tuo senso di autostima e questo si riflette nei cambiamenti e nelle possibilità nel campo del lavoro, della routine e della salute. Forte bisogno di comunicare il meglio del proprio lavoro, mettendo a nudo le proprie doti e talenti.

GEMELLI

Mercurio, il suo sovrano, riceve un aspetto facilitato da Marte, che è nel suo segno (solare o nascente). C'è una forte motivazione ad agire e comunicare essendo molto onesti e sinceri. Il tuo punto di vista personale sarà di grande importanza ora. Ma ricorda la tua naturale capacità di essere flessibile, portare buon umore e alternative.

CANCRO

C'è una grande motivazione all'azione e al pensiero, ma molto concentrata sul campo emotivo e soggettivo. I problemi subconsci vengono elaborati e facilitano la comprensione di questioni personali, emotive, familiari e intime. Connessione con il lato spirituale e magnetico. La Luna, il suo governatore, è in Scorpione e porta grande approfondimento e trasformazione.

LEONE

Oggi ti porta una grande mobilitazione in campo mentale e sociale. Le nuove idee stimolano la tua mente e acuiscono la tua curiosità. I rapporti di amicizia o con i gruppi portano energia attiva e polemica. Cerca di esprimere le tue idee, ma sii aperto e flessibile a nuove possibilità e punti di vista alternativi.

VERGINE

Mercurio, il suo governatore, riceve un aspetto facilitato da Marte. La tua mente si concentrerà su finanze, valori, talenti e guadagni e tutto questo acquisirà forza e assertività. La tua ambizione è accresciuta in questo momento, ma con l'aria umana e flessibile dell'elemento aria. Cerca di agire in campo professionale, la possibilità di guadagni è migliorata.

BILANCIA

Mercurio nel tuo segno (solare o ascendente) ti porta una maggiore capacità di ascoltare te stesso e riflettere su ciò che desideri. L'aspetto facilitato di Marte aumenta notevolmente la tua assertività e il coraggio di avventurarti, espanderti e cercare nuove tappe e possibilità. Stai agendo con fede e questo ti porta a fare scelte personali importanti.

SCORPIONE

Marte, il suo governatore, riceve un aspetto facilitato da Mercurio. C'è una forte energia di trasformazione nel campo emotivo, ma alleata alla razionalità. La tua mente sonda questioni spirituali, psicologiche e soggettive che facilitano la trasformazione emotiva richiesta da Marte. Pulire problemi affettivi, sessuali e/o emotivi con leggerezza e integrazione.

SAGITTARIO

Ora c'è una forte motivazione sociale per te. È più propositivo nella ricerca dell'altro e aperto ad ascoltare diversi punti di vista. L'amicizia e l'amore funzionano in modo semplice e fluido. Cerca una comunicazione armoniosa con gruppi e amicizie. Le idee innovative dovrebbero essere analizzate, in particolare per quanto riguarda le partnership e l'amore romantico.

CAPRICORNO

La tua mente è focalizzata sulla carriera e si connette con la tua forte motivazione a lavorare, servire ed essere utile durante questo periodo. Facilità di condividere il tuo lavoro e far riconoscere i tuoi sforzi. Capacità di compiere scelte mature e razionali nel lavoro e nelle esperienze materiali e sanitarie. Un lavoro che concilia teoria e pratica con equilibrio.

ACQUARIO

Mercurio e Marte in segni d'aria come il tuo ti danno la motivazione per esprimerti ed essere completo. C'è una forte motivazione per esprimere il tuo potere personale combinato con un senso etico di scopo e obiettivi futuri. La sua azione tende ad essere grandiosa, ma senza perdere flessibilità. Le idee intuitive devono essere considerate e messe in pratica.

PESCI

Oggi ti porta ponderazione e azione nel campo emotivo. Le tue emozioni sono più intense, ma ti portano anche alla riflessione e alla ricerca di comprensione delle motivazioni emotive. Comprendere i problemi emotivi difficili può aiutarti ad avere più indipendenza nell'ambiente familiare in modo sano e flessibile.