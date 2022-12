Oroscopo Paolo Fox domani 16 dicembre 2022, le previsioni complete

Ariete

Non è il momento di investire i soldi, lascia che questi giorni di molte turbolenze passino nel business e il tuo intuito ti guiderà a prendere la decisione. In amore, hai il sostegno di tutta la famiglia e degli amici per la decisione che hai preso riguardo al tuo partner. Vai avanti andrà tutto bene.

Toro

Inizierai la settimana con molti problemi da risolvere sul lavoro. Cerca di portare tutto con molta pazienza in modo che non sorgano conflitti. In amore, trascorrerai alcuni momenti speciali con il tuo partner che li faranno consolidare ancora di più. Goditi che la vita è una.

Gemelli

Quel ritardo in un pagamento per un'azienda che hai specificato raggiungerà le tue mani, quindi cogli l'occasione per risparmiare per l'immediato futuro. In amore, le cose inizieranno a muoversi e finalmente uscirai da quella solitudine che ti ha messo a disagio. Appare l'uomo che sposterà il pavimento.

Cancro

I tuoi collaboratori ti aiuteranno nella presentazione di un progetto che i tuoi capi approveranno immediatamente. Viene fornito con grande successo. In amore, fai attenzione alla gelosia e al flirt con un'altra persona che, che ci crediate o no, il vostro partner nota e che può causare problemi.

Leone

Hai stabilità nel tuo lavoro e la tua economia sta andando molto bene, ma fai attenzione a un'offerta di lavoro che può farti cadere in una trappola. In amore, definisci con il tuo partner cosa vuole per il futuro. Il tempo passa e hanno bisogno di consolidarsi. La famiglia li sosterrà.

Vergine

Buone notizie a livello professionale, un aumento e una promozione. Ricevete queste benedizioni con gratitudine in questo momento difficile che state attraversando. In amore, un problema di salute che devi risolvere e il tuo partner sarà lì per sostenerti. Positivo che tutto andrà molto bene.

Bilancia

Lascia la preoccupazione che ti arrivi un'offerta di lavoro che cambierà la tua situazione economica. Ogni sforzo ha la sua ricompensa. In amore, chiarisci la tua situazione con quella persona che spera di avere qualcosa di più e non ti definisci. È tempo di prendere decisioni per il futuro.

Scorpione

Vuoi fare le cose a modo tuo nel business, ma ti imbatti nella barriera del team. Innamorati delle strategie e vedrai come cambia il paesaggio. In amore, dovresti dare il braccio per torcere e parlare con il tuo partner di alcune differenze che possono portare alla rottura.

Sagittario

Risolverai tutti i problemi che ti verranno presentati lungo la strada per iniziare quel progetto che è una grande sfida professionale. In amore, rimarrai sorpreso dal cambiamento del tuo partner, dopo aver chiarito le incomprensioni che li perseguitavano da molto tempo.

Capricorno

Ci sono cambiamenti favorevoli nel tuo lavoro. Ti verrà offerta una posizione e devi accettarla per crescere professionalmente. Molti successi stanno arrivando. In amore, incontrerai di nuovo qualcuno del passato che ha segnato la tua vita. Viene a scusarsi con te e un'opportunità per fare ammenda per quello che ha fatto.

Acquario

Pensa molto attentamente ai passi che farai nel tuo lavoro per realizzare un progetto, ricorda che intorno a te ci sono persone a cui non piacciono le tue buone vibrazioni. In amore, devi stare più attento quando parli con il tuo partner di cose del passato perché puoi ferirlo.

Pesci

Nelle ultime settimane gli affari non sono andati molto bene, ma il panorama cambierà presto e vedrete che con più fatica si va avanti. In amore, sei nel momento migliore con il tuo partner. Impegno in vista, festa e famiglia soddisfatta. Te lo meriti.