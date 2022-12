Oroscopo Branko domani 17 dicembre 2022, le previsioni zodiacali

ARIETE

Oggi ti mobilita per essere quello che sei e valorizzarti per questo, indipendentemente dalla tua situazione materiale e finanziaria. Ricordati di valutare te stesso per ottenere i cambiamenti materiali desiderati. L'uso della creatività si rivelerà una risorsa preziosa che può portare a una grande mobilitazione materiale. Creatività unita ad apprezzamento e innovazione materica.

TORO

Venere, il suo governatore, riceve le vibrazioni innovative di Urano. La necessità di rinnovare la tua vita personale sarà grande. Buon momento per ridipingere radicalmente il tuo ambiente personale. Anche i rapporti personali e familiari richiedono un po' più di freddezza, rottura degli standard e rinnovamento. Consenti a te stesso di relazionarti con l'essere chi sei veramente nelle relazioni personali.

GEMELLI

La tua interazione con le persone intorno a te è mobilitata. Tuttavia, anche alcune questioni più emotive e inconsce richiedono espressione. Non cercare di essere gentile solo a scapito della tua salute mentale. Puoi esprimere ciò che senti senza perdere il buon senso. Rinnovare le idee può darti uno sguardo benefico su persone e situazioni.

CANCRO

Questo è un momento di grande rinnovamento nella tua vita materiale, finanziaria, talenti e senso di autostima. Concediti i rinnovamenti che la vita ti offre. Vedrai che uscire dalla tua zona di comfort può essere gratificante. Cerca di aprire di più la tua vita, di avere una visione più ampia e più umanitaria. I rapporti umani saranno molto importanti in questo periodo.

LEONE

I cambiamenti e le esigenze della tua carriera e del tuo lavoro possono farti dubitare dei tuoi valori personali e di ciò che rappresenti. Venere nel tuo segno (solare o nascente) rafforza il tuo senso di autostima. Tuttavia, molte volte dobbiamo adattarci alle esigenze di carriera, alle innovazioni tecnologiche e a tutto ciò che serve per progredire in questa direzione.

VERGINE

Questo periodo ti ha chiesto di riflettere molto e rivedere i tuoi valori, così come le tue relazioni. Oggi ti offre la possibilità di vedere tali casi in un modo più libero, innovativo e fuori dagli schemi. Consenti a te stesso di sperimentare, anche nel sottile, come la tua vita materiale e sociale sarebbe diversa dagli standard che ti sei imposto. Presto Venere entrerà nel tuo segno e potrai viverlo tutto.

BILANCIA

Venere, il suo governatore, riceve le vibrazioni innovative di Urano. Le relazioni, soprattutto le amicizie, i gruppi e tutto ciò che coinvolge più persone chiedono rinnovamento. Le tue emozioni profonde sono attivate da Urano e questo ti dimostra che non dovresti venderti a idee di massa o false relazioni. Sii fedele a come ti senti.

SCORPIONE

Sei in un momento di apprezzamento e autonomia professionale. Deve però permettere ai rinnovi proposti dai partner di avere il loro spazio. Oppure potresti dover essere più aperto alle richieste del pubblico. Ricorda che non sei un'isola e che ciò che l'altro presenta può essere qualcosa che aggiungerà al tuo contributo al mondo.

SAGITTARIO

La tua fedeltà alle tue visioni del futuro è intensa. Tuttavia, questioni pragmatiche e di routine possono richiedere modifiche al riguardo. Non essere rigido, ma sappi fluire con la saggezza della vita materiale. Meglio qualcosa fatto nella realtà piuttosto che idealizzato nei tuoi sogni. Consenti a te stesso di trasformare i sogni in realtà, anche se imperfetti.

CAPRICORNO

La loro dedizione al successo congiunto è ora forte. Tuttavia, devi avere il coraggio di difenderti. Cerca di guidare te stesso e ciò che ritieni essere il migliore. Non tenerti in ostaggio delle opinioni o dei desideri degli altri. Impara a posizionarti secondo la tua coscienza e ciò che vuoi veramente, ma anche essere un partner ed essere generoso.

ACQUARIO

Siete stati mobilitati verso i partenariati. Tuttavia, le tue emozioni richiedono spazio ed espressione. Fai attenzione a non scaricare tutto uno sopra l'altro in una volta. Cerca invece di esprimere con autenticità e sovranità ciò che non ti fa bene nelle relazioni, usando tatto, ma anche sincerità emotiva. Vera apertura emotiva con l'altro.

PESCI

La sua dedizione al lavoro e alla routine è ora evidente. Sarà però necessario rinnovare idee e visioni su lavoro, routine e salute. Cerca di abbracciare idee innovative e provare nuove possibilità. Sii più obiettivo con i colleghi. Sarà necessario anche abbandonare l'indulgenza nel campo della salute, operando rinnovamenti consapevoli.