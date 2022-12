Oroscopo Paolo Fox domani 18 dicembre 2022, le previsioni complete

ARIETE

La coscienza del mondo materiale bussa alla tua porta. Ci vorrà più pazienza e attenzione ai dettagli. Ottimo momento per progredire con successo su attività che richiedono attenzione ai dettagli. Avrai anche più chiarezza su ciò che deve cambiare nell'assistenza sanitaria; consapevolezza delle abitudini che devono essere riviste o affinate.

TORO

La consapevolezza del tuo spirito creativo verrà elaborata nei prossimi 30 giorni. Cerca di ottimizzare le tue creazioni con un occhio più critico, ma senza perdere la spontaneità e tenendo presente la praticità. Concediti anche più avventura e romanticismo. Sii critico, ma non sabotarti in quest'area con critiche eccessive. Vivi il ludico e sii fedele alla tua coscienza.

GEMELLI

Ora si lavorerà sulla consapevolezza della propria casa, delle radici e delle emozioni personali. Avrai chiarezza sui cambiamenti che devono essere fatti in casa, cosa deve essere organizzato, sistemato e pulito. Lo stesso vale per le tue emozioni: questo sarà un periodo ricco di scoperte, ma che richiederà sempre il tuo punto di vista critico e analitico. Chiarezza emotiva e personale.

CANCRO

In questo periodo si lavorerà sulla consapevolezza delle tue idee e della tua comunicazione. Le tue idee pragmatiche e i tuoi posizionamenti puntuali saranno molto utili in questo momento. Organizza la tua mente, cerca studi meticolosi e affina le tue idee. La tua genialità intellettuale sarà ai massimi storici. Ottimo periodo da dedicare al miglioramento degli studi e della comunicazione.

LEONE

Periodo per essere consapevoli e brillare nell'area materiale e finanziaria. Tendi ad essere creativo, ma ogni creazione ha bisogno di raffinatezza, un occhio critico per rifinire i bordi e ottimizzarla. Il potenziale per monetizzare la tua creatività è alto. Anche per una maggiore consapevolezza del proprio sistema di valori, talenti e beni. Creatività applicata nella pratica.

VERGINE

Buon compleanno! Il Sole ritorna oggi o nei prossimi giorni nella tua posizione di nascita. Questo è il momento ideale per diventare più consapevoli di te stesso e del tuo potenziale. Brillerai nei tuoi talenti naturali di pragmatismo, duro lavoro, efficienza, intelligenza, pensiero critico, accoglienza e cura. Nuovo ciclo che porta scopo e centratura.

BILANCIA

Siamo vicini al tuo compleanno, ma è la fine del ciclo. Questo periodo ti porterà consapevolezza di tutto quello che hai fatto e non hai fatto nell'ultimo anno. Avrai più chiarezza delle tue motivazioni psicologiche, richiedendo un senso critico e analitico nei confronti del subconscio. Chiarezza anche sul piano spirituale. Consenti a te stesso di riciclare e ripulire vecchie emozioni.

SCORPIONE

Questo periodo ti renderà consapevole di tutto il tuo potenziale per il servizio e il lavoro per il collettivo. La tua disponibilità ad aiutare qualche causa o il pianeta sarà in aumento. Sarà anche una luce di aiuto per le persone e soprattutto per gli amici e i gruppi di cui fai parte. Consapevole anche di come utilizzare il virtuale e la tecnologia per favorire il proprio lavoro.

SAGITTARIO

La consapevolezza della tua carriera, immagine professionale, autorità e responsabilità sarà ai massimi livelli. Qui avrai la possibilità di brillare per il servizio ben fatto. Mostra il meglio che hai da offrire al mondo. Necessità di maggiore indipendenza e creatività nella carriera. Assumendo anche più autorità e responsabilità per te stesso.

CAPRICORNO

I prossimi giorni ti porteranno consapevolezza della tua fede, senso di avventura ed espansione. Il tuo approccio qui tende ad essere pragmatico e realistico, ma permettiti di immaginare nuove tappe e obiettivi. Una fede che contempli il lato materiale e pratico sarà molto utile. Collegamento con il proprio asse e principi etici. Intraprendi nuove possibilità e cerca la realizzazione.

ACQUARIO

In questo periodo si lavorerà sulla consapevolezza della propria sessualità, emozioni profonde e capacità di scambio e valore congiunto. Avere uno sguardo pragmatico e obiettivo sulle emozioni più profonde; non rifiutarli, ma impara ad accettarli e ad analizzarli. La sessualità richiede routine e corporeità. È ora di passare attraverso le trasformazioni in ordine.

PESCI

I prossimi giorni ti portano la consapevolezza dell'altro nella tua vita. Uscire un po' da se stessi e dalle proprie emozioni per essere più utili agli altri ea chi ne ha bisogno sarà gratificante. Anche accettare critiche costruttive è importante, poiché gli altri possono aggiungere praticità ai tuoi sogni. Partnership e routine sociale. Cerca più equilibrio, temperanza e giustizia.