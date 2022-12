Oroscopo Paolo Fox domani 21 dicembre 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

ARIETE

Sei chiamato ora a innovare i tuoi valori personali, le finanze, i beni e la vita materiale. Marte, il vostro sovrano, è qui e vi spinge con forza in questa ricerca del rinnovamento della vita pratica. Apriti a nuove possibilità e anche a possibili cambiamenti nel modo in cui tratti i valori e le merci. Momento per reinventare ciò che ti dà sicurezza.

TORO

La forte congiunzione che si verifica nel tuo segno (solare o ascendente) ti fa intravedere i cambiamenti che hai apportato negli ultimi anni. È davvero importante per te uscire dalla tua zona di comfort e cercare di reinventarti, essere più libero, spontaneo e fedele a te stesso. Potrebbero sorgere obblighi familiari e/o professionali, ma ricorda la tua individualità nel processo.

GEMELLI

Questo momento ti porta grandi rivoluzioni, ma nel campo del sottile, subconscio, emotivo e/o spirituale. È ora di rilasciare vecchi complessi. Cerca di essere più flessibile, adattabile e ascolta di più la voce della sensibilità, poiché questo transito può essere un grande catalizzatore energetico che ti libera. Cerca di pensare e analizzare con coscienza e senza giudizio.

CANCRO

La vita ora ti chiede di aprirti per rivoluzionare, per essere in contatto con questioni più ampie, collettive e di gruppo. Cerca di essere autentico e proattivo nel contatto con i tuoi colleghi e dai il tuo contributo. Sarà necessario avere una mente aperta alle tante nuove possibilità, lasciandosi alle spalle gli eccessi drammatici e se stessi e percependo di più attraverso la razionalità.