Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 21 dicembre 2022

ARIETE

Sei in una fase di grande creatività ed espansione. Cerca di esprimerti fedele a te stesso, ai tuoi principi e alle tue visioni del mondo. Giove nel tuo segno (solare o ascendente) ti rende più facile ampliare i tuoi orizzonti e cercare nuove e più felici possibilità. Flusso creativo nelle arti, nelle creazioni, nei romanzi, nei rapporti con i bambini e nell'uso del potere personale.

TORO

C'è una forte espansione nel tuo campo subconscio che ti permette di vedere i problemi familiari, passati e/o emotivi con un tono più liberatorio. La tua autoaffermazione è ai massimi storici e devi imparare a usare questa forza in modo sano quando affronti le emozioni. La ricerca della spiritualità può essere un fattore di attenuazione dei problemi emotivi e familiari.

GEMELLI

Sei in un momento che ti porta grandi possibilità espansive nei campi intellettuale, sociale e comunicativo. Sarai più consapevole di ciò che comunichi e avrai opportunità di espansione attraverso gruppi, amicizie, cause o idee innovative. Cerca di essere te stesso nei contesti sociali. Chiarezza per gli studi e dedizione a qualsiasi apprendimento.

CANCRO

Questo periodo ti porta una grande consapevolezza del tuo valore e questo facilita le espansioni nel campo della carriera, della proiezione professionale, dell'uso dell'autorità e dei risultati materiali. La tua fede sarà forte e devi incanalare questa forza nell'esecuzione dei tuoi progetti e nell'ottenere profitti equi. Momento di espansione e crescita, ma con realismo e concretezza.

LEONE

Il Sole, il tuo sovrano, nel tuo segno (solare o nascente) ti porta una grande consapevolezza di te stesso, della tua creatività, coraggio, potere personale e gioia. L'aspetto facilitato di Giove aumenta notevolmente la tua fede, l'ottimismo e il bisogno di espansione e avventura. Esprimi te stesso secondo la tua fede, i tuoi principi e le tue visioni del mondo. Cerca nuove fermate e obiettivi.

VERGINE

Questa volta è molto favorevole per te per liberarti da vecchi problemi emotivi imprigionanti. C'è un'espansione nella ricerca del significato e nella riflessione emotiva e questo ti rende più facile chiarire alcune sfumature inconsce. Rinnova la tua visione del mondo e cerca di liberarti. I processi terapeutici, le preghiere, i mantra e le pratiche spirituali saranno utili.

BILANCIA

Questo periodo ti porta grande espansione e motivazione, soprattutto nel campo delle amicizie, delle relazioni sociali e dell'amore romantico. Sarai molto consapevole degli altri, portando loro molta gioia e ottimismo. Possibilità di un nuovo amore o espansione con un amore esistente. Cerca di relazionarti con onestà, gioia e chiarezza.

SCORPIONE

Stai attraversando un periodo molto proficuo nel campo del lavoro. Espansioni e nuove possibilità sono migliorate ora. Cerca di dedicarti con gioia e ottimismo ai tuoi compiti, al lavoro, alla salute e alla routine. Tutto ciò facilita l'apertura di buone opportunità professionali. Chiarezza degli obiettivi nel mondo e rinnovamento della forza lavoro.

SAGITTARIO

Giove, il suo governatore, riceve un aspetto facilitato dal Sole. Sei in un momento favorevole per le espansioni e ricevi luce intensa perché questo avvenga. Il tuo coraggio è altamente mobilitato in modo che tu agisca con coraggio, virilità e lealtà ai tuoi principi. Consenti a te stesso di esprimere chi sei e usa il tuo magnetismo, creatività e luce. Intensa connessione con la fede che porta buoni risultati.

CAPRICORNO

Momento di intenso rilascio emotivo. Cerca ora di chiarire le tue emozioni profonde, i problemi affettivi, sessuali, la condivisione e il tuo rapporto con il tema della morte. Tutto questo sarà visto con più ottimismo, senso dello scopo e spiritualità. Vedi te stesso come un individuo al di là della famiglia e/o delle relazioni affettive. I processi terapeutici possono aiutare.

ACQUARIO

Questo periodo ti porta una grande spontaneità comunicativa e sociale. Sarai più consapevole delle relazioni intorno a te e tenderai ad esprimerti con sincerità, assertività e ottimismo. Facilità di parlare con il partner di questioni importanti. Facilità di apprendere cose nuove, soprattutto se si studia con altre persone e si condivide.

PESCI

Giove, il suo governatore, riceve un aspetto facilitato dal Sole. Ora c'è una grande facilità nell'espandersi nel campo finanziario e lavorativo. Stai riponendo più fiducia nel tuo senso di autostima e questo si traduce in consapevolezza e facilità in termini di lavoro. Sii assertivo e mettiti al lavoro. Anche la salute e l'alimentazione devono essere affrontate con creatività e consapevolezza.