Oroscopo Paolo Fox domani 21 dicembre 2022; i consigli delle stelle

ARIETE

Giove entra in retrogradazione nel tuo segno (solare o ascendente), portandoti alla ricerca di un'espansione interna. Sarai più allineato con la tua fede, i tuoi principi e cercherai la connessione con te stesso. La necessità di essere assertivi aumenta, ma prima chiediti qual è il tuo scopo nell'agire in un certo modo. Periodo di espansione della visione del mondo con generosità, coraggio e fiducia in se stessi.

TORO

Giove entra in moto retrogrado nel tuo settore emotivo, subconscio e spirituale. Sentirai un grande bisogno di maggiore comprensione e significato in questo campo. Complessi e problemi emotivi vengono chiariti e chiedono il rilascio. La tua fede sarà consegnata, mistica e intensa. Cerca di agire ora con la meditazione, la preghiera e l'uso del magnetismo. È anche un ottimo momento per approfondire il processo terapeutico.

GEMELLI

Giove diventa retrogrado nel tuo settore collettivo. Bisogno di riformulazione nell'agire e nel relazionarsi con amici, gruppi e nel contesto sociale. Gli amici possono offrirti buone opportunità per comprendere la vita sulla base di rivalutazioni e riformulazioni. È richiesta la tua partecipazione al contesto sociale, ma cerca prima la tua motivazione interna.

CANCRO

Giove entra in moto retrogrado nel tuo campo di carriera e autonomia. Sentirai un grande slancio ad intraprendere, ampliare la tua carriera con coraggio e lanciarti in nuove strade in campo materiale. Tuttavia, questo accadrà dalla connessione interna con i tuoi veri desideri. Cerca di dare il meglio di te stesso nella vita là fuori, ma donando più fede e visione interiore.

LEONE

Giove entra in moto retrogrado nel tuo settore di fede, approfondendo fortemente la tua connessione con il divino e il sacro. Avrai lo slancio per espanderti e correre dei rischi, ma devi prima cercare motivazioni interne. Possibilità di grandi viaggi, Espansione nella vita accademica o in contesti più ampi. Cerca dentro di te la fede, la gioia e l'ottimismo.

VERGINE

Giove entra in retrogradazione nel tuo settore emotivo profondo, aiutandoti a cancellare vecchi complessi, paure e traumi. I cambiamenti tendono ad essere molto utili. Vedrai più scopo e significato nei cambiamenti. Riformulare l'energia della condivisione, dello scambio e della sessualità. Cerca di portare più leggerezza nel campo emotivo e libera te stesso.

BILANCIA

Giove diventa retrogrado nel tuo settore delle relazioni sentimentali e della vita sociale. Avrai uno slancio maggiore per avvicinarti alle persone e relazionarti, ma prima devi capire le tue motivazioni interne. Risignificazione delle relazioni e ricerca di una maggiore libertà. Sii con le persone ma permetti loro di essere se stesse e di avere il proprio spazio.

SCORPIONE

Giove entra in moto retrogrado nel tuo settore materiale. La tua capacità di servire, lavorare ed essere utile aumenta in modo esponenziale, ma dalla connessione interiore con i tuoi desideri. Ri-significazione ed espansione nella tua area di lavoro. La tua routine potrebbe essere un po' caotica, ma ci saranno anche ottimismo e rinnovamento. Tanta energia anche per prenderti cura della tua salute, ma impara ad ascoltare le reali esigenze del tuo corpo.

SAGITTARIO

Giove, il suo sovrano, entra in retrogradazione nell'intenso segno dell'Ariete. Sarai molto più creativo e allineato con il tuo potere personale. Ricerca interna dell'espressione di ciò che viene dall'essenza. La tua capacità di creare e mobilitare energie sarà elevata finché ti guarderai onestamente. Romanzi, giochi, sport o avventure possono essere buoni modi per utilizzare questa energia.

CAPRICORNO

Giove entra in moto retrogrado nel tuo settore personale, emotivo e familiare. Sentirai un bisogno maggiore di cercare la vita intima, l'affetto e l'accettazione. Le tue emozioni passano attraverso una lente d'ingrandimento, ma serve a liberarti da vecchi problemi. Maggiore libertà nella vita personale e ricerca delle radici. Ripulire i problemi del passato al massimo.

ACQUARIO

Giove entra in retrogradazione nel tuo settore mentale e comunicativo. Sentirai un grande bisogno di comunicare e verbalizzare ciò in cui credi, ma devi pensare prima di parlare. Prova a sentire se ciò che hai da comunicare è davvero utile, significativo o fruttuoso. Ottimo momento per approfondire gli studi, cercando di approfondire argomenti rilevanti.

PESCI

Giove, il suo sovrano, entra in moto retrogrado nell'intenso Ariete. Questo ti darà molto più slancio, coraggio e assertività, specialmente nell'area finanziaria e materiale. Tuttavia, i risultati arriveranno collegandosi con il tuo senso interiore di valore. Coltiva di più te stesso e i tuoi talenti. Impara a valorizzare il meglio di te stesso Risorse usate con generosità e fede.