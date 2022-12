Oroscopo Branko oggi martedì 20 dicembre 2022, lo zodiaco al TOP

Oroscopo Branko 20 dicembre ARIETE

Sarà ora necessario affrontare alcune questioni irrisolte in ambito familiare e personale. Relazioni irrisolte o problemi finanziari nel campo della famiglia richiedono una risoluzione. Cerca di non perderti nelle passate esperienze emotive, ma impara la lezione su cosa non fare e vai avanti con fede. Possibilità di amare intensamente chi è vicino.

Oroscopo Branko 20 dicembre TORO

Venere, il tuo sovrano, incontra Lilith in Cancro nel tuo settore mentale e comunicativo. Dovrebbe essere consapevole delle possibili frustrazioni nell'interazione e nella comunicazione. Evita i pettegolezzi e le conversazioni improduttive. C'è un forte potere mentale mobilitato per i tuoi desideri. Cerca di affermare con determinazione ciò che vuoi. Dovrebbe sanare le frustrazioni nel rapporto con fratelli, parenti e/o vicini.

Oroscopo Branko 20 dicembre GEMELLI

Alcune frustrazioni legate al settore finanziario e materiale devono essere curate ora. Cerca di capire come non ti sei valorizzato in passato o come hai lasciato da parte il lato pratico e realistico delle cose. Evita le voglie di cibo o gli acquisti inutili. Cerca più tempo per rilassarti, prenditi cura di te con affetto e nutriti in modo sano.

Oroscopo Branko 20 dicembre CANCRO

La congiunzione di Venere con Lilith nel tuo segno (solare o nascente) ti porta un forte magnetismo nell'energia femminile. Cerca di valorizzare te stesso e sii amorevole. Alcune frustrazioni in questo senso possono emergere per essere curate. Dai valore a te stesso e alla tua vita personale, ma sii aperto all'interazione e a dare un po' più di quell'amore al collettivo.

Oroscopo Branko 20 dicembre LEONE

Sarà ora necessario affrontare alcune frustrazioni legate all'amore romantico, alle finanze e che sono rimaste a livello inconscio. Ama con intensità, ma non affezionarti, sappi dare la dovuta libertà alle persone care. Cerca di comprendere e guarire i modelli familiari, ancestrali e subconsci in modo da poter vivere l'amore in modo pieno e libero. Forte magnetismo per connettersi con il supporto spirituale.

Oroscopo Branko 20 dicembre VERGINE

Alcune frustrazioni in termini di relazioni di amicizia, amore libero, relazione con i gruppi e valore delle cause possono essere mobilitate ora. Cerca di avere una visione più completa e filosofica delle relazioni umane. Devi vedere chiaramente se hai manipolato o ti sei lasciato manipolare. C'è un forte potenziale per amare onestamente e profondamente con tutti.

Oroscopo Branko 20 dicembre BILANCIA

Venere, il tuo sovrano, incontra Lilith in Cancro nel tuo settore professionale e di successo. Cerca di guarire il tuo senso di valore professionale ora. Potrebbe non aver ricevuto il vero riconoscimento che merita. Grande potenziale per brillare nella tua carriera ed essere apprezzato, ma devi connetterti con ciò che guida la tua passione e quali emozioni suscita il tuo lavoro.

Oroscopo Branko 20 dicembre SCORPIONE

C'è ora un forte magnetismo verso il lato femminile della fede. Ma devi stare attento a qualsiasi tipo di scoraggiamento temporaneo o mancanza di fede. Il divino ora ti appare come una madre generosa e amorevole e tu devi aprirti a questo aiuto. Cerca di vedere le frustrazioni nei piani futuri o nei cambiamenti nei valori come qualcosa che ti rende più facile trovare la tua essenza.

Oroscopo Branko 20 dicembre SAGITTARIO

Ora devi affrontare alcune possibili frustrazioni legate a valori condivisi, eredità, sessualità e trasformazioni. Ricorda che sei chiamato a sperimentare l'apprezzamento di te stesso e del tuo lavoro, quindi senza diventare così dipendente dagli altri. Nel campo della condivisione, sappi cosa è veramente giusto e ricorda che devi valorizzare e sostenere te stesso prima di aspettarti questo dagli altri.

Oroscopo Branko 20 dicembre CAPRICORNO

Sarà ora necessario fare i conti con possibili frustrazioni nel campo dell'amore sentimentale, delle coppie, del matrimonio, della vita sociale e di tutto ciò che coinvolge l'altro. Cerca di essere aperto all'ascolto della sensibilità altrui, così come dovresti esprimere ciò che dice la tua. Cerca la fedeltà a ciò che dice la tua coscienza e sappi trattare con gli altri con considerazione e reciprocità.

Oroscopo Branko 20 dicembre ACQUARIO

Alcune frustrazioni legate al campo materiale devono essere sanate ora. Potresti non esserti valutato abbastanza al lavoro e dovresti accoglierti e apprezzarti di più. I rapporti commerciali e di lavoro devono essere onesti, evitando dissimulazioni o manipolazioni. Cerca di svolgere i tuoi servizi e le tue attività di routine con amore e vera consegna.

Oroscopo Branko 20 dicembre PESCI

Devi affrontare alcune frustrazioni legate all'espressione di te stesso, all'autostima, ai romanzi, ai bambini, alle creazioni e all'intrattenimento. Cerca di capire come potresti aver superato o perso queste esperienze. Cerca di valorizzare maggiormente la tua essenza, esprimendo ciò che è più bello e reale in te stesso. Cerca fermezza nel tuo potere personale e leggerezza emotiva.