Hai capito chi è Ines Rau la fidanzata trans di Kylian Mbappé

L'attaccante della nazionale francese , Kylian Mbappé , a 23 anni e alla sua seconda Coppa del Mondo, è riuscito a diventare una delle più grandi stelle del calcio per le sue prestazioni come attaccante per la sua squadra e il Paris Saint Germain FC. In questo Mondiale di Qatar 2022 , Mbappé è riuscito a eguagliare il numero di gol che Lionel Messi ha segnato in cinque giostre, con la differenza che Kylian l'ha fatto in due.

Al suo esordio ai Mondiali in Russia, in cui è diventato per la prima volta campione a 19 anni, il francese è riuscito a segnare quattro gol e finora cinque in Qatar. Nonostante abbia eguagliato Messi, ha anche superato i successi di Cristiano Ronaldo, lo stesso Diego Armando Maradona e Luis Suárez, solo per citare alcune delle stelle del calcio mondiale di maggior successo.

QUANTO È LA FORTUNA DEL FRANCESE KYLIAN MBAPPÉ?

La rivista Forbes lo ha inserito al numero 35 della lista degli "atleti più pagati al mondo 2022" con uno stipendio annuo di 28 milioni di dollari. Inoltre, potrebbe essere aggiunta l'estensione del contratto di tre anni al PSG, che potrebbe aggiungere $ 110 milioni più una parte del suo bonus, secondo Forbes.

Ciò si aggiunge a circa 18 milioni di dollari che Mbappé guadagna ogni anno da sponsorizzazioni, inclusi accordi con Nike, Dior, Hublot, Oakley, Panini, EA Sports e Sorare . Secondo le stime di Celebrity Net Worth , in totale, Mbappé ha un patrimonio netto di $ 150 milioni.

“È già un'icona globale. Vuole aiutare il mondo e anche dimostrare che si possono costruire grandi cose fuori dalla Francia", ha dichiarato Nicolas Julia, CEO di Sorare , in un'intervista a Forbes.

LA FIDANZATA DI KYLIAN MBAPPÉ

Prima del suo viaggio in Qatar, l'attaccante Kylian era legato sentimentalmente alla modella 27enne Rose Bertram. Il Daily Mail ha riferito che Rose è una modella belga che lavora da quando aveva 13 anni per diversi marchi come H&M , L'Oreal e Primark.

Attraverso un'intervista a Vogue, Rose ha parlato della sua carriera: "Mi è stato detto che non avrei mai fatto grandi lavori perché non ero abbastanza alta, non avevo un fisico molto magro che andava di moda". Dopo Rose, Mbappé è stato fotografato con la modella trans Inés Rau al Festival di Cannes; stavano trascorrendo una giornata su uno yacht lungo la costa azzurra con gesti e atteggiamenti romantici e un po' giocosi.

Rau è ancora più famosa di Bertram, perché ha più di 1 milione di follower solo su Instagram, oltre ad essere stata la prima persona trans ad apparire su Playboy nel 2017. Il giocatore francese finora non ha commentato le sue storie d'amore e ha lasciato che le foto dei paparazzi parlassero da sole.

CHI È KYLIAN MBAPPÉ?

Kylian Adesanmi Mbappé Lottin è attualmente un giocatore del Paris Saint-Germain in Ligue 1 e uno dei migliori marcatori ai Mondiali. Ha debuttato per la prima volta nel calcio professionistico all'età di 16 anni con il club monegasco della Ligue 1 e due anni dopo è stato ingaggiato dal PSG per 180 milioni di dollari aggiungendo accessori e pubblicità, che lo hanno reso il calciatore più costoso e il giovane della Ligue 1.

L'attaccante è nato nel 19° arrondissement di Parigi ed è cresciuto nella comunità di Seine-Saint Denis. Suo padre è Wilfried Mbappé, un immigrato camerunese, allenatore ed ex calciatore, anche la stella algerina della pallamano Fayza Lamari. Ha un fratello che si dedica al calcio professionistico di nome Jirès Kembo Ekoko.