Oroscopo Branko domani 22 dicembre 2022, le previsioni complete

ARIETE

È ora di vivere la vita con più avventura, gioia e creatività! La tua esplorazione emotiva del ciclo precedente ti porta ora a esprimere i frutti del tuo successo: te stesso. Osa, guida, sii unico, reggiti sulle tue gambe. Il romanticismo è nell'aria poiché sei più generoso in questo ciclo. Osa percorrere il tuo cammino senza paura, perché devi rispondere alla tua coscienza. Sii l'anima della festa, portando gioia nel mondo.

TORO

La tua consapevolezza delle tue radici parlerà più forte in questo periodo. La famiglia è importante per il loro senso di identità e anche per il loro rapporto con la figura paterna. L'importante è guarire quel senso di "genitore interiore" permettendo a te stesso di entrare in contatto con il tuo lato creativo, leader e spontaneo. Rimanere nel raccoglimento può essere molto utile per scoprire chi sei veramente. Rendi la tua casa tua, il tuo spazio sacro. Condividi la gioia con i tuoi cari.

GEMELLI

La tua area intellettuale, che normalmente è già brillante, sarà ancora più mobilitata. La tua autenticità nella comunicazione è ammirevole ed è ancora più forte ora. Se permetti l'espressione creativa, usa le tue parole per portare illuminazione e consapevolezza ai tuoi simili. Esplorare l'ambiente circostante sarà gratificante. Anche buone conversazioni con conoscenti e sconosciuti possono darti un senso di gioia e potere personale. Verbalizza la tua luce.

CANCRO

La tua vita materiale ti chiede creatività e raffinatezza. Questo periodo ti ricorda che i tuoi averi dovrebbero riflettere la tua gioia (non imprigionarti). Usa il tuo coraggio e la tua audacia per trovare modi creativi per generare ricchezza. Il mondo materiale ha bisogno di riflettere il nostro pieno potenziale spirituale e siete invitati a sperimentarlo in questo momento. Afferma i tuoi valori nobilmente.

LEONE

Buon compleanno!!! Nei prossimi giorni il Sole ritorna nella posizione originale della tua nascita, riaffermando i tuoi scopi nella vita. E, cosa più importante, ti viene ricordato che il tuo scopo è essere sicuro di te stesso e far risplendere la tua luce al mondo. Usa tutto il tuo potenziale per continuare ad essere quell'essere unico, bello e speciale. La tua creatività sarà d'ispirazione per molti.

VERGINE

Ci stiamo avvicinando al tuo compleanno e questo è un periodo di revisione. I prossimi 30 giorni ti porteranno una maggiore consapevolezza delle realtà emotive e spirituali. Potresti sentire più bisogno di raccolta e introspezione. Approfitta di questo periodo per capire meglio cosa sta succedendo nel tuo subconscio e su emozioni inesperte, pulizia e guarigione. Questo farà spazio al nuovo ciclo che arriverà presto: Sole in Vergine. Guarigione emotiva creativa.

BILANCIA

La tua vita sociale ti chiama questo ciclo. Tendi ad essere l'anima della festa, contagiando tutti con la tua gioia e il tuo carisma. Ma tieni presente che il meglio che puoi offrire viene dalla tua autenticità. Anche la tua lotta per un mondo migliore, più giusto, più equilibrato e illuminato è in aumento. Mobilita i gruppi e le comunità di cui fai parte. Le idee innovative ti aiuteranno a raggiungere i tuoi obiettivi.

SCORPIONE

La tua immagine professionale e la tua carriera risplenderanno brillantemente durante questo periodo. Hai carisma e devi usarlo ora per progredire e raggiungere i tuoi obiettivi. Anche l'uso della tua autorità sarà in evidenza. Usa più creatività per pubblicizzare il tuo lavoro e apportare le modifiche necessarie. La tua immagine creativa, sensuale e unica sarà proiettata più facilmente in questa fase.

SAGITTARIO

Questo è un periodo di consapevolezza della tua fede, convinzioni, obiettivi e intuizione. Il tuo naturale senso di espansione e fede sarà ancora più acuto, permettendoti di prendere voli più grandi e migliori. Questo periodo ti porta ancora più chiarezza sul tuo asse etico, sui tuoi principi e sul tuo ottimismo verso la vita. Vivi il viaggio della tua vita con coraggio e ottimismo.

CAPRICORNO

La consapevolezza delle tue emozioni più profonde è illuminata dalla forza solare. Affronta i tuoi problemi difficili a testa alta, poiché troverai guarigione, coraggio e coraggio nel processo. Anche l'energia sessuale è in aumento, vivi questa sfera della vita con creatività, gioia e piacere. Questo periodo arriva per insegnarti che i cambiamenti possono essere in meglio, ogni cambiamento ha una ragione e porterà ricompense migliori e maggiori in seguito.

ACQUARIO

La consapevolezza dell'altro sarà grande in questo periodo. Non devi essere così egocentrico tutto il tempo. Le relazioni creative possono aiutarti nel senso della cooperazione. Anche il contatto con persone creative, artistiche e avventurose ti farà molto bene. Sei il tipo di persona che ha bisogno di relazioni vere, reali. Il periodo ora ti mostrerà chiaramente questo aspetto.

PESCI

Questo periodo ti ricorda il contatto con il mondo fisico, il tuo corpo, la tua salute, il cibo, la capacità di servizio e tutto ciò che riguarda quest'area della vita. Sarà necessario uscire dall'idealizzazione per dedicarsi al servizio in modo creativo e speciale. Esegui le tue attività quotidiane con più piacere e gioia, mettendo il tuo tocco personale. La tua luce può aiutare molti ora, così come la tua capacità di prendersi cura e servire.