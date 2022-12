Oroscopo Paolo Fox domani 22 dicembre 2022, le previsioni complete

ARIETE

La Luna Calante nel tuo segno (solare o nascente) ti chiede più raccoglimento e introspezione. La tua soggettività parla ad alta voce, ma ci vorrà riflessione e uno sguardo onesto a te stesso. Usa la saggezza di essere chi sei per sapere quando qualcosa merita una risposta o meno. Lascia andare i vecchi aspetti dell'ego che non ti appartengono più.

TORO

The Waning Moon ti chiede una grande introspezione. La disposizione sarà più interiore, lontana dal mondo e dal rumore “là fuori”. Consenti il ​​processo di purificazione di alcuni aspetti subconsci, in particolare la rabbia non canalizzata. Consenti a te stesso di ricaricare le batterie facendo qualcosa per te stesso e connettendoti anche con il lato sottile della vita.

GEMELLI

La Luna Calante ti chiede un maggiore distacco dalle situazioni di gruppo, internet, amicizie o situazioni collettive. Per tali aree della vita, usa la saggezza per aiutare, ma nel tuo tempo e quando ne hai voglia. Alcune rabbia o discussioni richiedono una risoluzione, ma questo avverrà molto attraverso il collegamento con le tue stesse emozioni.

CANCRO

The Waning Moon ti chiede di ascoltare i tuoi ritmi interni. Sovrano del tuo segno (solare o nascente), ti porta la saggezza per essere chi sei veramente. Soprattutto nella carriera, nel lavoro e nell'uso dell'autorità, sii perspicace e procedi al tuo ritmo. Alcune situazioni lavorative richiedono risoluzione e finalizzazione. Il tuo intuito ti guiderà.

LEONE

La luna calante ti porta la saggezza dei tuoi principi, fede e credenze. Ecco un invito ad essere fedeli a ciò in cui si crede, con fermezza, ma anche con calma e saggezza. Non tutti i combattimenti meritano che ci accettiamo. Rendi anche più flessibili le tue convinzioni, cercando di capire le ragioni per cui scegli di essere guidato da una certa convinzione.

VERGINE

The Waning Moon ti offre la possibilità di eliminare vecchie emozioni stagnanti e tossiche. Contribuisci al processo lasciando andare ciò che ti fa male. Lascia andare vecchie rabbie, ferite, risentimenti e simili. La vita condivisa, affettiva e sessuale sarà intensa, ma va vissuta nel rispetto del proprio ritmo interiore.

BILANCIA

La Luna Calante ti chiede più distacco nelle relazioni. Cerca di non dipendere tanto dall'altro, dando di te ciò che è possibile e opportuno. Benvenuta, ma nel rispetto delle individualità. Alcune relazioni richiedono distacco, riadattamento e una visione più distaccata. Qualche rabbia inespressa nelle relazioni deve essere elaborata con discernimento.

SCORPIONE

The Waning Moon ti chiede di rivedere e riadattare il progresso del mondo materiale. Potrebbe essere necessario rallentare il lavoro o utilizzare più sensibilità e intuizione. Revisione dei rapporti con i colleghi. Anche nel campo della sanità dovrà riadattarsi per utilizzare al meglio la sua intensa forza lavoro con più qualità.

SAGITTARIO

La Luna Calante ti chiede più distacco dalla necessità di essere al centro dell'attenzione. Sappi come esprimerti quando senti profondamente che è necessario. Alcuni romanzi che non hanno più spazio o significato devono sparire. Revisione anche della produzione artistica e creativa; avere uno sguardo più distaccato per poter riadattare tutto ciò che serve.

CAPRICORNO

The Waning Moon ti chiede di dare uno sguardo più saggio alla tua vita emotiva, personale e familiare. Sarà necessario un maggiore abbandono del passato e delle vecchie emozioni. In particolare la rabbia legata alla famiglia e alle esperienze passate richiedono pulizia. Usa la saggezza per ascoltare ciò che dice la tua sensibilità e agisci secondo il tuo ritmo interiore.

ACQUARIO

La Luna Calante ti chiede più distacco dalle vecchie idee. Lascia che la mente si svuoti e conosci anche il momento giusto per comunicare. Il silenzio spesso può essere prezioso, così come prendersi del tempo per riflettere prima di parlare. Porta più amore e sostegno nel tuo ambiente immediato. Esprimi le tue emozioni, ma senza esaltazione.

PESCI

La Luna calante ti chiede più calma e saggezza per affrontare il mondo materiale e la vita finanziaria. Questo è un ottimo momento per pulire, donare, riciclare e buttare via l'eccesso accumulato. Cerca anche un ritmo più calmo e vero per te stesso. È anche un buon momento per ripensare all'utilizzo dei talenti e alla direzione finanziaria.