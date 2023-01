Ragazza di 23 anni ha due vagine (per una rara malformazione): «La mia vita è uno choc». Ma ora è ricca grazie a OnlyFans

Annie Charlotte ha una malattia rara chiamata didelfo, che significa che ha due vagine, due uteri e due cervici. Quando si è fatta montare una spirale contraccettiva all'età di 16 anni, l'infermiera ha emesso un suono confuso e sorpreso a causa della sua condizione. Annie è stata informata che avere figli sarebbe stato molto difficile e avrebbe comportato molti viaggi in ospedale e probabilmente un parto pretermine con taglio cesareo, poiché il feto non avrebbe abbastanza spazio per crescere. Ha anche detto che c'era una possibilità di più aborti spontanei. All'università, Annie ha imparato ad accettare il suo corpo e a parlarne con gli altri. Ha detto che qualsiasi partner è stato solo curioso e non ha mai avuto brutte reazioni. Ha anche raccontato di aver detto subito dopo il sesso con un ragazzo che usciva con lei della sua condizione e che lui era confuso e non se n'era accorto.