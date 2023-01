Chi è Cinzia Primatesta moglie di Antonino Cannavacciuolo e madre dei suoi figli

Antonino Cannavacciuolo, famoso chef di Masterchef, ha raccontato che lui e sua moglie Cinzia non sono d'accordo sull'alimentazione, poiché lei è vegetariana e anche il loro figlio Andrea sta seguendo questo stile alimentare. Questo significa che Cannavacciuolo difficilmente cucina per la sua famiglia a causa della scelta vegetariana della moglie e del figlio. Tuttavia, il legame tra Antonino e Cinzia è molto forte e lei è stata e continua ad essere una persona importante per il successo dello chef.