Oroscopo Branko domani 9 gennaio 2023, le previsioni al TOP

ARIETE

Gli incontri con i propri cari saranno il miglior rimedio per le tue tensioni oggi. Con il tuo partner andrà tutto bene se ti arrendi a tutto, saprai cosa stai facendo. Oggi stai più attento quando guidi, non avere fretta.

TORO

Le notizie arriveranno da lontano e tu stesso sarai spinto a spostarti in vari luoghi. Come famiglia vivrete momenti intensi e belle soddisfazioni. La passione in aumento, il tuo cuore vibra di più.

GEMELLI

Se vuoi cambiare i tuoi obiettivi d'amore o approfondire ciò che hai già, oggi è il momento giusto. La tua disinvoltura con le parole ti aiuterà in tutto. Notte caldissima dove sarà il centro di tutto.

CANCRO

Le relazioni intime aumenteranno e la tua capacità di andare d'accordo con il tuo partner avanzerà. Ci saranno sorprese nei momenti familiari e piacevoli. Il denaro arriva oggi dalla dea Fortuna.

LEONE

Fai molta attenzione quando viaggi e ti muovi durante il giorno se lo fai con più persone. Ascolta attentamente i consigli che ti vengono. Attenzione a cibi e bevande, oggi niente eccessi.

VERGINE

In famiglia la situazione sarà alquanto monotona e noiosa. Ascolta gli amici e la coppia che ti guideranno positivamente. Sorprese in amore e cambiamenti in casa che porteranno miglioramenti.

BILANCIA

All'interno della cerchia familiare dovresti agire con più fermezza e non lasciarti trasportare dai pettegolezzi. Le relazioni intime saranno molto equilibrate. Controlla la tua dieta, il tuo corpo ti chiede salute.

SCORPIONE

Sia l'amore che le relazioni in generale si manifesteranno molto positivamente nei tuoi confronti oggi. Approfittane per guadagnare nei tuoi interessi. Le stelle dalla tua parte in tutto, anche nel caso.

SAGITTARIO

Vitalmente ti ritroverai al top della forma e questo ti porterà a ricercare nuove ed entusiasmanti esperienze in amore. Non ci saranno limiti alla passione, il tuo magnetismo sarà altissimo e seducente.

CAPRICORNO

A casa ci saranno cambiamenti importanti che ti aiuteranno nel tuo futuro. Rimani fermo nelle tue idee e così otterrai tutto ciò che pianifichi per oggi. Attenzione agli eccessi nel mangiare e nel bere oggi.

ACQUARIO

Il tuo rapporto con chi ti è vicino sarà molto intenso e attraverso di loro raggiungerai tutti i tuoi obiettivi. L'amore sarà molto vicino e molto forte oggi. Il tuo magnetismo al massimo, oggi sarai al centro dell'attenzione.

PESCI

Qualcuno oggi ti mostrerà il suo amore e se sei indifferente ferirai la sua sensibilità. Se vuoi avventure forti oggi è il giorno, ecciterai te stesso ed ecciterai qualcuno, preparati.