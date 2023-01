Oroscopo Paolo Fox domani 9 gennaio 2023, le previsioni complete

Ariete

La persona emotiva del Segno dell'Ariete emerge con la Luna Piena. Bisognerà quindi conciliare desideri e responsabilità, perché il momento esige da parte vostra maggiore equilibrio, vedete?

Toro

La persona del segno del Toro sarà piena di idee con la Luna Piena nella casa comunicativa. Evitate però di creare aspettative o di fare promesse che non potete mantenere, come avvertono il Sole e Mercurio nel settore spirituale in tensione con la Luna, eh?!

Gemelli

Con la luna piena nella casa della finanza, la persona del segno Gemelli dovrebbe concentrarsi sui propri investimenti, vedi? Adotta una postura più riflessiva ed evita gli eccessi, considerando la tensione lunare con Sole e Mercurio nell'area del patrimonio.

Cancro

Il flusso emotivo si intensifica con la Luna Piena nel Segno del Cancro , spingendovi ad esprimere affetto e ottimismo. Evitate di essere invadenti e sappiate conciliare i vostri interessi con chi vi è vicino, vista la tensione lunare con Sole e Mercurio nell'area delle relazioni.

Leone

Le preoccupazioni prendono forma con la Luna Piena nel settore di crisi per la persona del Segno del Leone . Il momento richiede equilibrio emotivo e buon senso da parte tua, leonino! Cercare di coltivare la serenità e l'ottimismo, come segnalato dall'armonia con Nettuno, d'accordo?

Vergine

Fraternità e comunione emergono per la persona del Segno della Vergine con la Luna Piena. L'empatia ti farà entrare in contatto con le persone più vicine. Evita di esporti fuori dal circolo della fiducia, causa tensione lunare con Sole e Mercurio in social house, ok?

Bilancia

Il coinvolgimento del Segno della Bilancia con gli studi si intensifica in questo Plenilunio, associato a un forte senso del dovere e a crescenti esigenze. Solidarietà e creatività si rivelano vostri alleati, anche se la tensione con Sole e Mercurio vi avverte di non lasciare da parte la vostra individualità.

Scorpione

La Luna Piena nel settore spirituale eleva la fede della persona Scorpione . Sarai ben motivato a cercare opportunità per ampliare i tuoi orizzonti. Siate discreti sui vostri interessi, evitando di essere in balia delle critiche dell'ambiente circostante, come avvertono il Sole e Mercurio in tensione con la Luna.

Sagittario

Una forte sensibilità segna la fase della Luna Piena per la persona del segno del Sagittario . Evita di reagire in modo eccessivo alle sfide. La consapevolezza delle tue vulnerabilità, unita al ritiro, può aiutarti a mantenere la serenità, come suggerisce l'armonia con Nettuno.

Capricorno

Una forte empatia emerge dal rapporto della persona Capricorno con i propri cari. Sarai molto concentrato sul loro benessere. Basta non lasciare da parte la tua individualità, poiché la tensione con Sole e Mercurio avvisa, ok?

Acquario

L' intuizione e la creatività della persona del segno dell'Acquario vengono alla ribalta oggi. Non lasciare che l'eccitazione ti porti a decisioni affrettate, poiché Sole e Mercurio in tensione con la Luna suggeriscono polemiche e incomprensioni.

Pesci

Le richieste sociali sono intense per la persona con il segno dei Pesci in questa luna piena. Usare il buon senso per evitare di spendere troppo. Inoltre, evita di sovraesporre te stesso, come avverte la tensione con Sole e Mercurio. L'armonia con Nettuno risveglia il tuo lato solidale, ma fissa dei limiti, ok?