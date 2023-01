Oroscopo Branko domani 9 gennaio 2023: Previsioni Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

LEONE

Questa sarà una giornata da dedicare alla famiglia, Leone, per socializzare, o per trascorrere una piacevole giornata con il proprio partner, se ne avete uno. Dovresti semplicemente evitare di mangiare o bere in eccesso, poiché potrebbero causare problemi di salute ora o in futuro. La lettura su argomenti filosofici, esoterici o spirituali, così come una buona meditazione, saranno due opzioni imbattibili.

VERGINE

Questa domenica sarà una giornata da trascorrere con la tua famiglia, Vergine, anche per uscire e programmare una fuga in campagna, meglio se ai piedi di una montagna o andare a contatto con la natura, animali compresi. Infine, dedicare la giornata ai propri figli, se li avete, sarà un'imbattibile alternativa per il tempo libero: mostrate loro il vostro amore, il vostro sostegno e la vostra comprensione.

BILANCIA

Romanticismo, spiritualità e gentilezza verso gli esseri che ami saranno le caratteristiche di questa giornata. Bilancia, sarai ottimista, di sicuro, proprio per questo gli altri ti apprezzeranno. Una buona opzione per oggi sarà fare una passeggiata ed essere a contatto con la natura, o meglio, andare da qualche parte vicino all'acqua; Saranno attività molto simili alle energie della giornata. Goditi tutto!

SCORPIONE

Oggi ti sentirai un po' meglio, Scorpione, ma ci sarà ancora un po' di tensione in casa, quindi la tua prima opzione, se puoi, sarà fare un po' di sport; in seguito, un'altra uscita costruttiva sarà in buona comunicazione con tutti gli esseri che ami. Potresti trascorrere una giornata molto piacevole se lo decidi: prepara una sorpresa per quella persona speciale.