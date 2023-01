Avete capito chi è Romina Pierdomenico fidanzata di Ezio Greggio?

Ezio Greggio è innamorato pazzo della sua fidanzata, Romina Pierdomenico. Nonostante i 40 anni di differenza di età, la coppia condivide un legame appassionato. Romina, nata a Pescara nel 1993, è una showgirl e modella di 28 anni con un grande seguito su Instagram. In giovane età ha partecipato a concorsi di bellezza e si è classificata seconda a Miss Italia nel 2012. Dopo aver studiato recitazione a Roma e Milano, ha partecipato a diverse produzioni televisive, come "Temptation Island" e "Uomini e Donne", ed è stato allora che il suo destino si è intrecciato con quello di Greggio.

Vita privata

Dopo un matrimonio felice di 20 anni con la spagnola Isabel Bengochea e la nascita dei loro due figli, Giacomo e Gabriele, Ezio Greggio si è legato a Simona Gobbi nel 2009. La sua "fidanzatina", come la chiamava affettuosamente la stampa, aveva più di 30 anni in meno di lui e ha sempre mantenuto un basso profilo, non rilasciando mai interviste sulla loro relazione. Nel 2018 il conduttore televisivo ha ritrovato l'amore con Romina Pierdomenico: tanti altri anni di felicità!