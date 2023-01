Oroscopo Branko domani 9 gennaio 2023: hai letto lo zodiaco Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

SAGITTARIO

Sagittario, approfitta della natura; potresti andare in campo o fare qualche tipo di sport all'aperto oggi. Potresti anche fare un programma artistico o sociale, invitare amici o accettare un loro invito. Anche la vita spirituale sarà importante: osserva i tuoi sogni, perché attraverso di essi riceverai messaggi importanti. Anche leggere su argomenti filosofici o spirituali sarà un'energia simile. Se è vero che "siamo quello che mangiamo", sicuramente io sono una pizza Margarita. E tu? Ci dicono anche che "siamo come l'azienda che abbiamo". Speriamo che anche questo non sia vero o io e te potremmo essere nei guai! Siamo quello che siamo, ovviamente. Sebbene altre persone possano influenzarci, non possiamo essere fondamentalmente alterati. Nel tuo mondo c'è una situazione per la quale devi assumerti la piena responsabilità. Mangia quello che vuoi. Parla con chi vuoi. Ma non permettere a nessuno di dirottare i tuoi piani. Sono tuoi... e sono eccellenti.

CAPRICORNO

Questa sarà una domenica esclusivamente per la famiglia, Capricorno; potresti passarlo con i tuoi figli, con i tuoi genitori, ecc. La comunicazione con coloro che ami sarà molto importante. Anche un pasto in famiglia sarebbe una buona opzione. Esci la mattina per fare sport in un luogo boscoso per riempire i polmoni di ossigeno e goderti la natura; ti equilibrerà. Hai ragione ad essere orgoglioso dei tuoi doni e delle tue capacità. Non puoi risolvere tutti i problemi che ti si presentano (o conoscere tutte le risposte), ma non sei nemmeno troppo orgoglioso per ammettere che qualcosa è troppo grande per te. Il che significa che non prendi in giro nessuno o porti gli altri in giardino. Se non sei sicuro di qualcosa questa settimana, ammettilo senza paura. La tua sincerità darà a un'altra persona l'opportunità di condividere le proprie capacità e insieme troverai le informazioni che ti mancano. Inoltre approfondirà una relazione, in modo sorprendente e affascinante.

ACQUARIO

Questa domenica sarà una giornata con un pericoloso mix di emozioni, Acquario. Da un lato, potresti sentirti romantico e agire in modo molto dolce e armonioso. Dall'altro, potresti facilmente arrabbiarti e distruggere le tue relazioni affettive; Devi trovare l'equilibrio. Esci a fare sport la mattina per liberare l'adrenalina, anche la musica ti aiuterà in questo senso. Ecco una torta che avevo già preparato. Vuoi un pezzo? Vai avanti, aiutati. Puoi mangiare quanto vuoi e regalarlo anche ai tuoi amici e ai tuoi cari. Non importa quanto mangi, non si esaurisce mai, il che è un vero miracolo. Non dovremmo avere tutto nella vita reale. Ma con Venere che si stabilisce nel tuo segno, il cosmo ti porta molte chicche. Solo perché troppo di una cosa buona può farti stare male non significa che non puoi goderti i doni che ti vengono dati ora. Te lo meriti? Beh certo che sì.

PESCI

Pesci, non lasciatevi assalire da sentimenti come delusione o tristezza, al contrario, allontanateli dalla vostra mente. Forse senti una certa solitudine o incomprensione... dovresti pensare che tutto ciò che accade ora nella tua vita favorirà il tuo sviluppo personale. Potresti pensare di dover sacrificare troppo per gli altri. Ad ogni modo, questo è un momento difficile per te, ma tutto cambierà presto. Infine, le attività sociali o artistiche ti aiuteranno a migliorare quello stato d'animo che hai. A volte dobbiamo agire. E a volte dobbiamo trattenerci. Ma le cose si complicano quando non riusciamo a capire in quale di queste occasioni ci troviamo. Ti ritrovi in ​​una di quelle situazioni in cui non sai se buttarti subito o aspettare pazientemente e lasciare che le cose seguano il loro corso. È difficile non essere sicuri di cosa fare. Ma è meglio che costringerti a prendere una decisione. La verità è che devi fare qualcosa ed essere paziente. Fai un cambiamento, ma cerca di non anticipare il risultato. Aspetta... e verrà prodotto il miglior risultato possibile.