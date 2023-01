Oroscopo Branko domani 9 gennaio 2023: gli astri al Top Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

ARIETE

Ti aspetta una domenica con alcuni cambiamenti e imprevisti che dovrai risolvere, Ariete, non arrabbiarti ed evita sentimenti come gelosia, risentimento o vendetta nella tua mente; non ti aiuteranno, anzi. Inoltre, non litigare con amici e altre persone vicine: esci a fare sport la mattina, perché la tua vitalità sarà troppo forte e dovrai bilanciare quella potente energia. Hai lottato per stabilire i tuoi obiettivi e separare i tuoi problemi da quelli di qualcun altro. È come se non avessi altra scelta che conformarti ai loro desideri e alle loro richieste. Questo sta per cambiare. Poiché il tuo sovrano è legato a Venere, prima di andare avanti di nuovo, hai l'autorità di stabilire dei limiti dove ti si addice. Qui arriva la chiarezza necessaria per valutare una situazione e affrontare uno squilibrio di potere. Essere chiari su dove ti trovi (e cosa sei disposto a fare) riaccenderà il tuo entusiasmo.

TORO

Questa domenica sarà una giornata da trascorrere con la famiglia, Toro. Potresti sentirti un po' triste: non isolarti, esci il pomeriggio per divertirti, potresti andare a eventi mondani o artistici che ti interessano; Inoltre, cinema, teatro, danza e musica saranno energie legate a questa giornata, così come letture su un tema di sviluppo spirituale o umano. Infine, godere di un ambiente naturale ti farebbe benissimo. Se vuoi ringiovanire di dieci anni, puoi decidere se seguire una dieta, investire in una procedura cosmetica o prendere una decisione coraggiosa. Mentre i primi due metodi saranno altrettanto costosi (e funzioneranno solo temporaneamente), prendere una decisione coraggiosa ti manterrà giovane (e potrebbe persino renderti più ricco). Quindi... è qualcosa di terribilmente difficile? No. Poiché il tuo sovrano Venere è collegato a Marte questa settimana, ti consente di decidere ciò che conta di più per te e concentrarti maggiormente su di esso. Questo cambierà il modo in cui vedi e senti in tutti gli aspetti.

GEMELLI

Questa sarà una giornata ideale da trascorrere con i tuoi parenti, Gemelli; Potreste invitare chi volete a pranzo a casa oppure ricevere voi stessi un invito: accettatelo se potete, sarà una giornata piacevolissima. Non ti conviene isolarti, ma se decidi di non uscire, la lettura sarà una buona alternativa. Infine, andare a eventi artistici, come il cinema o il teatro, potrebbe essere un'altra opzione interessante. La cosa brutta dell'essere adattabili è che troviamo un modo per sopportare tutti i tipi di situazioni che non dovremmo sopportare. Alcune persone passano anni a guardare sfondi che odiano o seduti su scomodi divani. O che sopportano vicini rumorosi e colleghi insopportabili. Trovano semplicemente un meccanismo interiore che consente loro di "affrontare" queste situazioni spiacevoli. Se riusciamo a farlo, non sorprende che riusciamo anche a convivere con le avversità e le difficoltà. Stai resistendo più a lungo di quanto dovresti? È giunto il momento per te di tirare le tende e far entrare il sole.

CANCRO

La tua migliore opzione in questo giorno sarà pianificare qualsiasi attività interessante con il tuo partner o simili; Uscire in campagna per godersi la natura sarebbe l'ideale se puoi farlo. Cancro, la tua peggiore opzione sarebbe isolarti e deprimerti. D'altra parte, dovresti stare attento agli eccessi nel mangiare o nel bere, perché potrebbero danneggiare la tua salute ora o in seguito. Prendi il cappello da pescatore e cerca gli indizi... un mistero si sta svelando davanti ai tuoi occhi questa settimana ed è nel tuo interesse risolverlo. Tuttavia, prima devi decidere che tipo di investigatore sarai. Se non ti piace l'idea di essere come quei detective che presumono il peggio e saltano a conclusioni ovvie (sbagliate), dovrai rivolgerti al tuo intuito. E fidati della tua capacità di formarti un'opinione sottile e accurata. Pensa in modo creativo. Questo caso rivela un indizio fondamentale per il tuo futuro.