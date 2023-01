Oroscopo Branko oggi martedì 10 gennaio 2023, lo zodiaco migliore al TOP

ARIETE

OGGI: Che ti piaccia o no, oggi è il giorno giusto per svolgere tutte quelle procedure che hai in sospeso. Li renderai veloci.

AMORE : Ti sentirai amato e contento dai tuoi parenti e dal tuo partner, ma cominceranno a sorgere degli attriti con entrambi.

RICCHEZZA: Non essere così condiscendente con i tuoi superiori. Ricorda che l'unico modo per ottenere una promozione è con il lavoro.

BENESSERE : Devi passare attraverso un processo di introspezione per scoprire quali sono gli ostacoli che ti separano dalla tua famiglia.

TORO

OGGI: Se continui ad aspettare l'aiuto divino per risolvere i tuoi problemi, stai perdendo tempo. Occupati di questioni urgenti.

AMORE : Ti senti come se avessi fatto l'impossibile, ma la stessa cosa non è successa dall'altra parte. Apriti e parla con il tuo partner.

RICCHEZZA: se vuoi che i tuoi progetti prosperino, non commentarli troppo. Ci sono persone invidiose che possono rubarti le idee.

BENESSERE : Non pensare che tutti abbiano una buona immagine di te. Il tuo egocentrismo e la tua arroganza hanno fatto sì che molte persone decidessero di starti lontano.

GEMELLI

OGGI: Un amico molto fidato ti farà vedere le cose come sono e non ti piacerà affatto quello che vedi. Chiedigli aiuto, saprà consigliarti.

AMORE : Prima di buttarvi a capofitto in questa relazione, cercate di chiudere alcuni debiti insoluti con il vostro passato. Possono sorgere problemi.

RICCHEZZA: se vuoi aumentare i tuoi guadagni dovrai impegnarti di più. Se non lavori con tenacia non migliorerai la tua situazione finanziaria.

BENESSERE : Lascia che i problemi non ti influenzino troppo. Preoccupati quanto basta per affrontarli rilassati e lucidi.

CANCRO

OGGI: Mai dire che non berrò quest'acqua. Dovrai fare qualcosa che non ti è mai piaciuto, ma è per il tuo bene. Non esitare, fallo.

AMORE : Attraverserai un periodo di delusioni amorose. Ma non deprimerti, incontrerai qualcuno che ti farà innamorare come non mai.

RICCHEZZA: Non essere così condiscendente con i tuoi superiori. L'unico modo per ottenere una promozione è con impegno e onestà.

BENESSERE : Ascolta tutti i consigli che ti danno e usa solo ciò che ritieni conveniente. È sempre bene avere punti di vista diversi.

LEONE

OGGI: Tutti venerano la tua eloquenza e la tua argomentazione, ma oggi qualcuno ti lascerà senza parole, non sapendo cosa dire.

AMORE : salva il tuo partner dalle antipatie. Prima che scopra le tue avventure da terzi, è meglio essere onesti e dirglielo tu stesso.

RICCHEZZA: smetti di delegare responsabilità a persone che non sono formate e prenditi cura di ciò che è tua responsabilità. Sii responsabile.

BENESSERE: Non cercare di affrettare il corso degli eventi. La tua ansia ti sta uccidendo, controllala o rovinerai tutto. Fai esercizi di rilassamento.

VERGINE

OGGI: Oggi sei ispirato e con una grande carica di creatività ed emozione, approfittane perché non capiteranno tutti i giorni.

AMORE : Cerca di alimentare la passione nella coppia implementando lingerie erotica o un sex toy. Ti divertirai molto.

RICCHEZZA: Dopo un lungo periodo di lavoro e dedizione, vedrai i risultati. Goditi questo momento di successo.

BENESSERE : Cambiare l'arredo del locale aiuterà le energie della tua casa a rinnovarsi e le onde negative ad allontanarsi.

BILANCIA

OGGI: Non essere ossequioso con i tuoi superiori. Se con le tue lusinghe cerchi una promozione, oggi non la otterrai perché l'atmosfera è accesa.

AMORE : Vivi per e per il tuo lavoro, ma sarebbe bello se creassi uno spazio per divertirti con il tuo partner. Organizzare un viaggio insieme.

RICCHEZZA: Se hai la possibilità di cambiare lavoro, non esitare a farlo, ma devi riflettere attentamente poiché è una decisione importante.

BENESSERE : la tua casa ha bisogno di un restyling. Dipingi gli ambienti con colori che esprimono la tua personalità. Cambia anche l'arredamento del posto.

SCORPIONE

OGGI: Giornata salutare per chi decide di dedicarsi allo sport. Gli sforzi compiuti saranno notati nel corpo. Abbiate il coraggio di metterli in mostra.

AMORE : I conflitti nella coppia non si fermano, anzi peggiorano. Non continuare a provare, la relazione è finita da molto tempo.

RICCHEZZA: C'è una luce fortunata che brilla sulle tue finanze. Anche se il denaro potrebbe non raggiungerti, sarai protetto.

BENESSERE : Attenzione a non cambiare programma troppo spesso. Vai avanti e indietro, cercando sempre una nuova direzione.

SAGITTARIO

OGGI: Il tuo carattere mite diventerà insopportabile dopo che ti avranno dato quella notizia che non ti aspettavi di sentire. Fai un respiro profondo e rilassati.

AMORE : qualcuno del passato tornerà e farà vacillare la tua relazione attuale. Fai attenzione a non ferire i sentimenti con le tue azioni.

RICCHEZZA: lascia che i tuoi colleghi parlino di te come vogliono. Ricorda che ride meglio chi ride ultimo, e tu riderai molto.

BENESSERE : Non hai bisogno di emulare nessuno per essere felice. Impara a conoscere il tuo io interiore e ad accettarti per come sei, le persone ti ameranno per la tua essenza.

CAPRICORNO

OGGI: Se hai dei documenti in sospeso, questo è un buon momento per recuperare il ritardo. Non ti impiegheranno troppo tempo, approfittane.

AMORE : La sfiducia sta portando la coppia al suo declino. Uno dei due è stato infedele e questo è il momento di decidere se continuare o meno.

RICCHEZZA: Se vuoi che i tuoi progetti vedano la luce, cerca il supporto di persone preparate e oneste. Non cercare di fare tutto da solo.

BENESSERE : Le energie negative invadono il tuo posto di lavoro. Sarebbe bello se lo pulissi con un po' di incenso e un po' di essenza dall'odore delicato.

ACQUARIO

OGGI: Se sei così sincero come assicuri gli altri, sarebbe bene che tu parlassi con la tua famiglia e risolvessi i conflitti con loro.

AMORE : Impara ad accettare i difetti del tuo partner. Non è la persona ideale, è solo qualcuno che ti ama incondizionatamente.

RICCHEZZA: Non sei avaro con i tuoi soldi, ti piace farti regali e regalare, ma sarebbe bene che iniziassi a prendertene cura un po' di più.

BENESSERE : Di fronte ai conflitti che sorgono in casa, è meglio non preoccuparsi troppo. Un sorriso ti aiuterà per tutto.

PESCI

OGGI: cerca di concludere la giornata in modo piacevole, organizza una cena con gli amici o una gita al cinema.

AMORE : Non essere così esigente con il tuo partner. Ti ama a modo suo, sinceramente e onestamente, non merita di essere gelosa e controllata.

RICCHEZZA: vuoi che la tua situazione finanziaria migliori, ma non fai nulla per ottenerlo. Vai avanti se vuoi progredire.

BENESSERE : Nei momenti peggiori, esaurisci tutte le risorse per risolvere i problemi. Non aspettarti che la soluzione cada dal cielo.