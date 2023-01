Programmi Tv Stasera oggi 10 gennaio 2023: Film live in esclusiva

Il palinsesto televisivo di stasera, lunedì 10 gennaio 2022, è ricco di programmi straordinari per tutti i gusti! Dai film ai drammi, dalle notizie alle serie, ce n'è per tutti i gusti. Allora, cosa guarderete stasera? Date un'occhiata al palinsesto completo e preparatevi a una serata di intrattenimento!

Preparatevi a un'emozionante serata di programmazione lunedì 10 gennaio 2022! Iniziate la serata con la prima della nuova emozionante fiction Non mi lasci su Rai1 alle 21.25 e seguite con un'altra straordinaria puntata della sesta stagione del Grande Fratello Vip su Canale 5 alle 21.20. Non perdetevi questa incredibile serata di intrattenimento!

Non perdetevi anche gli straordinari film in programmazione stasera, come My Sister's Keeper su La5 alle 21.10 o The International su La7 alle 21.15! Se cercate qualcosa di diverso, perché non guardate Report su Rai3 alle 21.20 o Quarta Repubblica su Rete 4 alle 21.20? Sintonizzatevi stasera e vivete un'esperienza straordinaria!

Stasera su Rai

Preparatevi a un'emozionante serata di suspense e mistero con la prima stagione 10 di Omicidi in Paradiso alle 21.20 su Rai2! Morning Glory vi terrà con il fiato sospeso! Sono le incredibili 21:20 e sono qui per comunicarvelo: iniziamo!

Non perdete l'incredibile opportunità di vivere La maschera di cera stasera alle 21.20 su Rai4! Sarà sicuramente un viaggio indimenticabile verso l'ignoto, quindi non esitate a sintonizzarvi!

Non perdetevi l'epica avventura che vi aspetta su Rai Movie alle 21:10 - Soldati a cavallo!

The Voice Senior 2022 di Rai Premium, in onda alle 21:20!

Non perdetevi l'incredibile programma di stasera su Canale 5, Italia 1 e Rete 4! Non potete perdervi questa straordinaria opportunità!

Quarta Repubblica su Rete 4 alle 21:20
Grande Fratello Vip 2021, in onda stasera alle 21:20 su Canale 5
Italia 1 21:20

Non perdetevi l'emozionante spettacolo di stasera sulle altre reti!

Canale20 21:04 - Giove, il destino del cosmo! Una questione di estrema importanza che non può essere trascurata: il futuro del nostro universo è indissolubilmente legato al maestoso pianeta Giove! Sintonizzatevi su Canale34 alle 21.00 per un'emozionante puntata di "Sotto mentite spoglie": non perdetela! Preparatevi a un viaggio emozionante pieno di sorprese e intrighi. Non perdete la straordinaria opportunità di vivere l'album dei ricordi a Paramount Channel 21:10! È un'occasione per ricordare tutti i momenti più belli della vostra vita e provare le emozioni appassionate che ne derivano.

Preparatevi a lasciarvi commuovere dalla potente storia di American History X! Iris 21:00 è il momento perfetto per guardare questo film accattivante e provare l'emozione cruda che evoca. Preparatevi a vivere una battaglia epica! Sintonizzatevi su TV8 alle 21:30 per vedere Creed - Nato per combattere! Non perdetevi questa emozionante avventura!

Italia 2 - Dragonheart alle 21:15
Little Big Italy sul Canale Nove alle 21:25

Non perdete la straordinaria opportunità di assistere a The Legend of Bagger Vance alle 21:15 di stasera nel cielo! Sarà sicuramente un'esperienza indimenticabile, quindi non perdete l'occasione di farne parte!

Non perdete l'opportunità di guardare The International stasera alle 21.15 su La7! Questo film sarà sicuramente un'esperienza emozionante e coinvolgente che non vorrete perdervi!

Non perdete l'occasione! Vivi l'emozionante avventura di The Legend of Tarzan su Premium Cinema alle 21.15 di stasera!

La sera di lunedì 10 gennaio 2022, Rai1 trasmetterà in prima visione assoluta la prima puntata della nuova attesissima fiction Non mi lasciare! Con l'incredibile Vittoria Puccini nei panni del vicequestore Elena Zonin, questa serie sarà sicuramente un successo con i suoi quattro episodi! Non perdetevi questa fantastica serie!

Il vice sovrintendente Elena Zonin, specializzata in crimini informatici e pedofilia online, è determinata a scoprire la verità dietro la straziante scoperta del corpo senza vita di un bambino nella laguna di Venezia.

Elena è piena di gioia ed eccitazione quando torna nella sua amata città natale, dove non si recava da tempo. Riunita a Daniele, il suo amore d'infanzia che ora è un poliziotto, e a sua moglie Giulia, una cara vecchia amica, Elena è entusiasta di essere di nuovo a casa.