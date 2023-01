Oroscopo domani 12 gennaio 2023: previsioni Branko su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

LEONE

OGGI: Hai l'olfatto necessario per capire che sta per avvenire un cambiamento radicale. Preparati per quello che sta arrivando.AMORE : Non permettere a nessuno di intromettersi nei problemi del tuo partner. Conflitti, risolvili in casa e parlando. RICCHEZZA: Senti che il tuo lavoro non ti soddisfa. È tempo di cercare nuovi orizzonti sul lato informatico o di marketing. BENESSERE: vuoi tutto e lo vuoi adesso. Non essere così capriccioso e comportati come una persona della tua età. È tempo di prendere in mano la tua vita.

VERGINE

OGGI: Non aver paura di difendere i tuoi ideali, anche se nessuno è d'accordo con te. Sei convinto di quello che fai, quindi vai avanti.AMORE : Sei simpatico e divertente, ma il tuo ego ti impedisce di trovare la persona che possa stare al tuo fianco. RICCHEZZA: problemi imprevisti iniziano a ostacolare la tua attività. Calma, sii ragionevole e agisci rapidamente ma con sicurezza. BENESSERE : Quando qualcosa diventa difficile da sostenere, è meglio cercare una via d'uscita elegante. Anche se è sempre bene cercare di affrontare il problema.

BILANCIA

OGGI: Coloro che osano giudicarti scopriranno la bestia che si nasconde in te. Non essere così aggressivo, lo fanno con le migliori intenzioni. AMORE : Non aspettarti che il tuo partner faccia più di quello che può. Ti ama a modo suo, in un modo diverso dal tuo. Accettarlo. RICCHEZZA: lascia le decisioni aziendali per un'altra volta. Questo è un periodo segnato da fallimenti, non ti conviene investire. BENESSERE : La famiglia è sempre stata presente, nella buona e nella cattiva sorte, quindi non fingere di essere frainteso quando ti chiedono aiuto.

SCORPIONE

OGGI: Non disperare per i problemi domestici che sorgono. Apparirà una visita inaspettata che porterà la soluzione. AMORE : Sei una persona sensuale e adorabile, piaci sempre alle persone. Preparati, perché in una riunione sarai al centro dell'attenzione.RICCHEZZA: cerca di realizzare i tuoi progetti. Non lasciare che gli altri si intromettano, perché rovinerebbero tutto. BENESSERE : Non lasciare che gli altri ti giudichino, difendi le tue azioni ei tuoi desideri. Sei convinto di quello che vuoi e sai come ottenerlo.