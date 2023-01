Oroscopo domani 12 gennaio 2023: previsioni Branko su Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

SAGITTARIO

OGGI: Se sei sempre di buon umore, sarà difficile che i cambiamenti nella tua vita cambino il tuo umore. Non cadere nel pessimismo. AMORE : incorpora il romanticismo nella tua relazione. Sorprendi il tuo partner con una cena a lume di candela o una passeggiata sotto le stelle.RICCHEZZA: Sai che puoi raggiungere i tuoi obiettivi deviando dal tuo percorso, ma scegli sempre la strada del lavoro e della legalità. BENESSERE : Ognuno vive a modo suo e non sei tu a criticare gli altri. Dedicati a vivere la tua vita e non giudicare gli altri.

CAPRICORNO

OGGI: Il tuo stato pacifico si trasformerà quando un parente parlerà male di te. Cerca di controllarti o finiranno per prendere a pugni. AMORE : Un membro della famiglia attraverserà un momento difficile e il tuo partner lo aiuterà a superarlo. La tua famiglia sarà felice della loro azione. RICCHEZZA: Pensi di conoscere tutti i segreti per essere una persona di successo, ma la verità è che devi conoscerne uno, la sincerità. BENESSERE : Non abbandonarti al destino. Se non fai niente per la tua vita, nessuno verrà a farlo. Pensa a quello che vuoi e agisci.

ACQUARIO

OGGI: Scoprirai che puoi imparare molto dal tuo ambiente se presti attenzione correttamente. Mantieni una mente aperta.AMORE : Devi capire che le recenti sfuriate del tuo partner sono dovute ad un grande bisogno di attenzioni. meditaci sopraRICCHEZZA: oggi sarai nel mirino dei tuoi superiori, quindi dovresti cercare di non commettere errori.BENESSERE : Che il tuo modo di essere impulsivo ed eccessivo non finisca per complicare il rapporto d'amore che stai vivendo. Cerca di controllarti.

PESCI

OGGI: Dimostrerai di aver imparato a gestire le negazioni e i rifiuti quando si tratta di conquiste. Non scoraggiarti. AMORE : Non lasciare che uno scoppio di rabbia e frustrazione metta fine a tanto tempo dedicato a coltivare il rapporto con il tuo partner. RICCHEZZA: entrerai in un periodo di completa distrazione, che ti impedirà di raggiungere il tuo solito ritmo lavorativo.BENESSERE : La capacità di chiedere aiuto al momento giusto ti sarà molto utile. Non lasciare che la vergogna o la paura ti trattengano.