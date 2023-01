Stefano Mainetti chi è l'ex marito di Elena Sofia Ricci

Il 2022 segna un cambiamento importante per l'attrice Elena Sofia Ricci sia dal punto di vista professionale che personale. Lei tornerà ad apparire in TV con il ruolo di Suor Angela in Che Dio ci aiuti, anche se il suo personaggio lascerà la serie nel corso della stagione. Inoltre, la sua relazione con Stefano Mainetti è giunta al termine. Quest'anno è stato difficile per molte coppie di celebrità, con molte rotture di alto profilo, come quelle tra Alessandra Mastronardi e Ross McCall, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, Francesco Totti e Ilary Blasi, Claudio Amendola e Francesca Neri, Gisele Bundchen e Tom Brady e Shakira e Piqué.