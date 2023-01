Oroscopo Branko oggi venerdì 13 gennaio 2022, lo zodiaco segno per segno

ARIETE

Gli impulsi primari sono una parte innegabile della nostra costituzione biologica. La pulsione della fame, per esempio, che viene dal nostro inconscio, è una delle ragioni del nostro successo evolutivo. Forse possiamo contrastarlo con le nostre diete di Capodanno ma non possiamo cancellarlo del tutto. Stai diventando sempre più consapevole di un profondo desiderio. Anche se non puoi (e non dovresti) sopprimerlo, non puoi (e non dovresti) abbandonarti completamente alla sua soddisfazione. Se trovi l'equilibrio questo fine settimana, puoi realizzare il tuo sogno.

TORO

Se il numero tredici porta fortuna ad alcune persone, anche il venerdì è un buon giorno. È l'inizio del fine settimana. Prende il nome dalla dea Freya, l'equivalente nordico delle dee Venere e Afrodite, che governano il tuo segno. Pertanto, non c'è motivo per aspettarsi difficoltà oggi, né durante il fine settimana. Anche se non ti piace quello che sta accadendo nel tuo mondo, hai la capacità di promuovere il cambiamento. Potrebbe anche esserci spazio per il romanticismo nel tuo mondo. Senza dubbio ci sarà un po' di passione... e progresso.

GEMELLI

“Se credi in cose che non capisci, allora soffri. La superstizione non è la strada." Questa fantastica canzone di Stevie Wonder sottolinea un modo di pensare familiare. Tuttavia, il nostro mondo è pieno di cose che non possiamo spiegare. Dai nostri cellulari alla forza gravitazionale che ci tiene qui, il nostro rapporto con l'incomprensibile è fondamentale. Dobbiamo avere fede in ciò che non possiamo sapere. Mentre il tuo sovrano si prepara ad andare avanti, questo fine settimana ti offre la chiarezza di cui hai bisogno per prendere una decisione. Potresti non capire il "perché", ma saprai cosa fare.

CANCRO

Se vedi un'opportunità, coglila. Se senti un bisogno, seguilo. Se stai cercando la risposta a una domanda, chiedila. Inutile dire che devi usare la tua naturale discrezione e buon senso. Ma sei abbastanza prudente da non fare o dire nulla che possa avere conseguenze negative per chiunque. Finché un'idea, un piano o una domanda non causa alcun danno, puoi essere audace. Ma non prendere le cose così lontano da finire nei guai. Devi valutare i rischi con molta attenzione. Dopotutto, è venerdì tredici!

LEONE

Tendiamo a pensare ai film come a un'attività notturna. Pertanto, se andiamo a vedere un film durante il giorno, possiamo sentirci disorientati. Siamo partiti sbadigliando, assonnati e pronti per andare a letto, alla luce del giorno, con altre cose da fare. Da tempo hai la sensazione che una certa persona ti stia nascondendo qualcosa di proposito. O forse volevi credere così tanto a qualcosa da ingannarti facendoti credere che fosse vero. Poiché il tuo sovrano sta dando potere a Nettuno, lo scenario che si sta svolgendo sarà persino migliore di quanto immagini.

VERGINE

"L'amore è un po' folle, con una ragazza inquietante come te." Prima che tu mi chiami sessista, ti ricordo che Dusty Springfield ha cambiato il testo in "boy" nella sua versione di questa canzone. La cito nella tua previsione non solo perché oggi è venerdì tredici, ma anche perché questo fine settimana c'è una possibilità di romanticismo. Mentre Mercurio, il tuo sovrano, diventerà presto diretto, aprirai gli occhi su una possibilità che hai trascurato. Solo perché oggi è considerato un giorno sfortunato non significa che debba esserlo anche per te. Anzi, tutto il contrario!

BILANCIA

Sei un'anima sensibile. Non ti piace vedere le persone che se la passano male. Ma il fatto che tu faccia tutto il possibile per trovare un modo pacifico per risolvere i conflitti non significa che tu non abbia i tuoi punti di vista, che tu stesso difendi perfettamente. Questo può confondere gli altri, ma è una parte naturale dell'essere una Bilancia. Qualcuno nel tuo mondo si sente disorientato. Fortunatamente, sai che prendere una decisione "ragionevole" è più prezioso che fare qualcosa perché sembra "giusto". Questo fine settimana non sottovalutare la tua capacità di guidare una certa persona.

SCORPIONE

Alcuni eventi sono "destinati ad accadere"? O è che siamo bravi a giustificare le nostre decisioni sulla base della saggezza che l'esperienza ci dà? Siamo riusciti a modificare la storia per includervi gli sforzi dei nostri aiutanti celesti, anche se le loro attività non erano evidenti in quel momento? Sembra che i difficili incidenti accaduti di recente siano stati più preziosi e ragionevoli di quanto pensassi. Se non ti senti già sollevato, energizzato e supportato, puoi sperare che venerdì 13 sia un giorno che ti aiuti a sentirti benedetto. E il fine settimana ti porta solidi motivi per essere grato.

SAGITTARIO

L'altro giorno ho avuto una strana esperienza. Volevo guardare un film ma non era disponibile su nessuno dei soliti siti di streaming , quindi ho rispolverato un vecchio DVD. So che è obsoleto, ma all'epoca ero grato di aver mantenuto quella vecchia cosa tecnologica. Non è sorprendente che una cosa che faceva parte della nostra vita sia diventata obsoleta? Questo fine settimana, qualcosa che consideri di scarsa utilità si rivelerà prezioso. Il tuo viaggio attraverso la vita ti ha portato un dono che avevi accantonato. È giunto il momento di approfittarne.

CAPRICORNO

“Bene, ora tutti piangono per il settimo figlio, ma in tutto il mondo ce n'è solo uno. Sono l'unico, sì, sono l'unico, sono l'unico, sono l'unico, che è chiamato il settimo figlio. Se vuoi proteggerti dalle superstizioni del momento, sicuramente questo è un ottimo mantra da ripetere. Solo perché non sei il settimo figlio non significa che usando un po' di pensiero positivo non puoi influenzare gli eventi del fine settimana in modo che vadano bene. Indipendentemente dai problemi che affronti, le cose sembrano positive.

ACQUARIO

È possibile che quando pensi ai graffiti immagini un'opera d'arte concettuale o un irritante pugno nell'occhio. Ma di recente ho visto qualcosa che mi ha fermato sulle mie tracce. Diceva: "Metti in discussione tutto". E ho pensato a te. Hai cercato di respingere un'ansia residua che incombeva su di te. Stai ricordando il passato e, con la saggezza dell'esperienza, stai riconsiderando i vantaggi di una decisione. Ma a volte dobbiamo smettere di fare domande e cambiare prospettiva. Il fine settimana ti dà la possibilità di ricominciare. Sotto questa nuova prospettiva, troverai la sicurezza che stai cercando.

PESCI

Se avessi più spazio per questa previsione, ti darei tredici motivi per essere ispirato. Ma, dato che non ho molto spazio, posso parlartene solo di uno. È un'ottima ragione. In effetti, è il migliore di tutti. Nonostante tutte le tue attuali preoccupazioni e problemi, poiché il Sole è collegato a Nettuno, il tuo sovrano, le tue prospettive sono promettenti. Se ti sei proposto di migliorare la tua vita, questo fine settimana puoi fare un passo importante per esaudire questo desiderio. Non importa la data di oggi... sei fortunato. Se fai con sicurezza ciò che ti dice il tuo intuito, amerai ciò che ha in serbo per te.