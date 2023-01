Stasera in TV lunedì 16 gennaio 2023. Film in prima serata e programmi tv oggi

Alle ore 21.25, una nuova sposa è stata presentata.

Giacomo Campiotti's 2022 fiction, starring Serena Rossi, Giorgioi Marchesi and Maurizio Donadoni, produced in Italy. The first episode takes place in Calabria, in the late 1960s. In order to pay off their debts, the Saggese family must accept a proxy marriage. Maria is the one who sacrifices herself, agreeing to marry Vicentino farmer Vittorio Bassi, thus giving up her roots and the hope of reuniting with her first love, Antonio, who had left for Belgium. However, Maria discovers that her husband won't be Vittorio but his nephew, Italo, who rejects her when she arrives in the North, still too shaken by the disappearance of his wife Giorgia.

Tune in to Rai2 at 9:00 PM for the premiere of The Rookie.

Quattro per due: Tim viene promosso al grado di sergente. Viene affidata una nuova recluta a Harper. Nolan e Lucy fermano una donna per aver superato il limite di velocità, scoprendo che si tratta di una nota ladra.

Tune in to Rai2 at 9:50 PM to watch the first episode of CSI: Vegas.

Una coppia è stata tragicamente assassinata nella loro abitazione alla vigilia del loro matrimonio. Il team investigativo, composto da Sara e Grissom, indaga sul caso di David Hodges, un loro amico tecnico di laboratorio, per cui qualcuno sta cercando di costruire una falsa accusa.

Alle ore 20.00 Rai3 presenterà Che Tempo Che Fa.

Dopo la pausa natalizia, Fabio Fazio accoglie come ospiti della puntata Anthony S. Fauci, Direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, Patrizio Bianchi, Ministro dell'Istruzione, Franco Gabrielli, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Franco Locatelli, Presidente del Consiglio Superiore di Sanità e coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, Roberto Burioni, professore ordinario di Microbiologia e Virologia all'Università Vita-Salute San Raffaele, Elio Germano, Ficarra e Picone, Massimo Giannini, Direttore de La Stampa, e Fiorenza Sarzanini, vicedirettrice del Corriere della Sera. La serata si concluderà con un tavolo composto da Nino Frassica, Gigi Marzullo, Mago Forest, Orietta Berti, Massimo Lopez, Tullio Solenghi, Nek, Carla Signoris, Fabrizio Bentivoglio, Ale e Franz e Maurizio Ferrini.

Tune in to Canale5 at 9:15 PM for the new edition of Avanti un Altro… pure di Sera!

Con Paolo Bonolis e Luca Laurenti a condurre, Canale 5 trasmette una versione speciale del game show. Nella prima puntata, alcuni concorrenti del GFVIP si sfideranno in divertenti domande, con il montepremi devoluto al CE.R.S, Onlus che offre assistenza specialistica domiciliare gratuita a bambini con gravi disabilità. Alex Belli, Patrizia De Blank, Andrea Casalino, Francesca Cipriani, Raffaella Fico, Martufello, Aldo Montano, Massimiliano Rosolino, Ainett Stephens e Flavia Vento prenderanno parte al gioco. Elisabetta Gregoraci e Pierfrancesco Pingitore saranno ospiti durante la serata per porre loro curiosi quesiti. Nelle successive puntate speciali in prime-time, due squadre si sfideranno con bizzarre e imprevedibili domande appartenenti a categorie come Bel Paese vs Rivoluzionari; Artisti vs Manie; Meteore vs Specialisti; Campioni vs Natura, Nobiltà vs TV Locali; Nerd vs Extreme. Il salottino, capitanato da Miss Claudia e popolato da persone comuni, porrà domande in base ai loro interessi. Tra questi, lo Iettatore Franco Pistoni, la Bona Sorte Francesca Brambilla, la Regina del Web Laura Cremaschi, la Bonas Sara Croce e il Bonus Daniel Nilsson. Tra le new entry, Ilona Staller.

Italia1, ore 21.20: Justice League

Zack Snyder's 2017 film, featuring Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, and Gal Gadot, was produced in the United States. The duration of the film is 120 minutes. The plot follows Batman, who has regained his faith in humanity due to Superman's selfless act, seeking help from his new ally Diana Prince to confront a very dangerous enemy.

Rete4, ore 21.25: Controcorrente

Veronica Gentili condurrà una trasmissione di approfondimento per esaminare l'abitudine degli italiani di limitare le uscite a causa della variante Omicron e l'aiuto richiesto da commercianti e imprenditori che hanno dovuto affrontare città sempre più deserte, con un conseguente calo dei consumi e dei turisti. Inoltre, durante la trasmissione, verrà discusso il reportage dalla Spagna, dove il Primo Ministro sta gestendo il Covid-19 come una normale influenza. Massimo Cacciari, accusato di incoerenza da parte del popolo no vax dopo aver ricevuto la dose booster, difenderà la propria posizione. Inoltre, Alessandra Mussolini e Roberto Castelli affronteranno il tema delle cure ai non vaccinati, in una situazione in cui le liste d'attesa sono sempre più lunghe, con le dichiarazioni di un medico di base di Recanati che invita i non vaccinati a cambiare ambulatorio. Infine, con il commento di Khalid Chaouki (PD) e Daniela Santanchè (FdI), verrà esaminata la vicenda dei casi di molestie in Piazza Duomo a Capodanno, su cui le indagini sono ancora in corso ma che hanno già portato alle prime misure cautelari, con documenti esclusivi e con le parole di alcune delle ragazze aggredite che saranno presenti in studio.

Tune in to La7 at 9:15pm for 'Atlantide - Stories of Men and Worlds'.

La puntata odierna del programma condotto da Andrea Purgatori è intitolata "1992 – 2022 Il Colle nella Tempesta" e sarà incentrata sull'elezione del prossimo Presidente della Repubblica italiana.

Tune in to TV8 at 9:30pm for the screening of 'My Fake Wife'.

Dennis Dugan's 2011 film, starring Adam Sandler, Jennifer Aniston, and Brooklyn Decker, was produced in the United States with a runtime of 130 minutes. The plot follows a plastic surgeon who pretends to be in a marital crisis in order to seduce women, but when he falls in love for real, he changes his approach.

Nove, ore 22.10: Anplagghed

La seconda parte dello spettacolo teatrale del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, racconta la vita surreale di un quartiere periferico.

Le altre reti…

At 8:20 pm or 9:10 pm, The Foreigner will be showing.

Rai4 will be airing the film 'L'Illusionista' at 9.20pm.

At 9:15 PM, the feature film 'L'Inganno' will be shown.

Tune in to Rai5 at 9:15 pm for the documentary 'Beyond the River and Among the Trees'.

RaiMovie, alle ore 21.10: Nelle tue Mani - Film.

RaiPremium, alle ore 21.20: Un'Ora sola vi Vorrei - intrattenimento di prima qualità.

At 9:15pm, Reprisal will be showing at Cielo.

Tune into ParamountNetwork tonight at 21.10 to watch the movie, Il Cliente.

At 9:10 pm, Bed & Breakfast in Love will be playing in theaters.

At 21:25, RealTime will be airing Drag Race Italia - Talent.

Cine34, 9:05 PM: The Comedians 2 - Movie

At 9:15PM tonight, tune in to Focus to watch the documentary, Stonehenge Revealed.

Tonight at 9:15 PM, TopCrime will be airing Colombo, the television series.

Tune in to MediasetExtra at 9:45 PM for the live broadcast of 'Grande Fratello Vip: In Diretta dalla Casa', the reality show.

Tune in to MediasetItalia2 tonight at 9:20 PM to watch the television series, Mom.