Anticipazioni Grande Fratello Vip stasera lunedì 16 gennaio 2023: eliminazione, e percentuali Televoto

Siamo qui con la nostra consueta anticipazione della trasmissione Grande Fratello Vip che andrà in onda stasera, lunedì 16 gennaio 2023, come sempre su canale cinque. Alfonso Signorini, accompagnato come sempre da Sonia Bruganelli, Orietta Berti e Giulia Salemi, ci guiderà in una puntata che promette di essere ricca di emozioni e colpi di scena entusiasmanti!

Questa sera è il momento decisivo! Il televoto deciderà chi, tra le tre concorrenti, Nikita Pelizon, Dana Saber e Nicole Murgia, deve abbandonare per sempre la casa del Grande Fratello Vip. I sondaggi indicano che Nikita è salva, ma Nicole e Dana si giocano tutto in questo ultimo voto. Sono pronti a combattere per il loro destino? Una di loro dovrà abbandonare la casa di Cinecittà per sempre!

Alfonso Signorini esaminerà come sempre le storie d'amore all'interno della Casa del Grande Fratello Vip. Si discuterà dell'amore tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, che continua a vivere alti e bassi, e della sempre più forte unione tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. Inoltre, si parlerà di una nuova coppia in formazione: Daniele Dal Moro e la giovane venezuelana Oriana Marzoli. I due si sono avvicinati molto negli ultimi giorni e, nonostante Daniele non sembri fidarsi, la loro conoscenza sembra destinata a continuare. Sarà una storia d'amore?

La rottura tra Oriana e Daniele nella settima edizione di GFVIP ha sconvolto tutti! Non c'è dubbio che ciò sia stato un evento triste e sconvolgente per i fan della coppia, che hanno sperato fino all'ultimo che le cose potessero andare diversamente.

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono entusiasti di partecipare al Grande Fratello Vip 7! Siamo desiderosi di vedere cosa porterà loro questa esperienza unica e appassionante!

Preparatevi per un'altra emozionante puntata del Grande Fratello Vip! L'ex di Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese, tornerà nella casa, e Nikita Pelizon e Luca Onestini metteranno da parte il loro astio. Non perdete l'opportunità di vedere tutto questo e molto di più, collegandovi direttamente su canale cinque a partire dalle ore 21 e 45!