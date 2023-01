Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 17 gennaio 2023, le previsioni complete

ARIETE

Dovrai affrontare una situazione molto complessa sul lavoro. Cerca di avere il supporto di colleghi di cui ti fidi. Il tuo partner farà una proposta che ti sorprenderà. Non affrettarti a dare una risposta se non sei sicuro del passaggio successivo.Chiave del giorno: Wit. Numeri fortunati: 18, 27, 55.

TORO

Stai per incontrare una persona che cambierà il tuo modo di vedere la vita. Non rifiutare di ricevere e dare amore. Un membro della tua famiglia si ammalerà e avrà bisogno del tuo aiuto. Sarai tu a prendertene cura, preparati a dare il massimo.Chiave del giorno: Reborn. Numeri fortunati: 1, 33, 53.

GEMELLI

A volte le cose non accadono quando vorresti, ma devi continuare con il tuo modo di lavorare e impegnarti. La ricompensa è più vicina di quanto pensi. Vivete un ottimo momento di coppia, l'amore e la passione scorrono. Divertirsi.Chiave del giorno: Dedica.Numeri fortunati: 40, 51, 55.

CANCRO

Non rinchiuderti al lavoro, regalati momenti di svago e divertimento. La vita non accade solo per il materiale. Puoi ricevere denaro extra dai debiti che hanno con te. Oggi puoi iniziare a programmare in anticipo viaggi o vacanze, è il momento giusto.Chiave del giorno: Ricreazione. Numeri fortunati: 30, 45, 47.

LEONE

Ascolta di più i consigli di amici e persone care. Impara a distinguere tra chi ti consiglia per interesse da chi lo fa perché ti apprezza davvero. Potresti sentirti un po' stanco, il tuo riposo e il cibo non ti aiutano affatto.Chiave del giorno: Suggerimenti. Numeri fortunati: 14, 23, 46.

VERGINE

Tempi virulenti ritornano nella tua relazione amorosa. Si ritorna ai rancori del passato e a ravvivare vecchie liti. Se hai perdonato fallo davvero. Non lasciarti guidare da voci o pettegolezzi all'interno del tuo lavoro. Stane fuori, non ti favoriranno. Chiave del giorno: Scusa. Numeri fortunati: 1, 12, 52.

BILANCIA

Stai facendo quello che non ti piaceva ti fosse fatto al lavoro. Comincia a usare un po' di più la ragione e non l'emozione. Smetti di competere con gli amici, impara ad amarli così come sono, con i loro punti di forza e di debolezza.Chiave del giorno: Intelligenza. Numeri fortunati: 26, 44, 45.

SCORPIONE

La tua vita sta diventando una routine che non ti piace. Se non puoi uscire, chiedi aiuto. Molti hanno cercato di aiutarti, ma tu li hai negati. È tempo che tu riconosca i tuoi errori e ricominci da capo. Analizzare effettuando un cambio di look . Chiave del giorno: riavvio. Numeri fortunati: 7, 24, 40.

SAGITTARIO

Le tue indecisioni non ti aiutano a crescere sul lavoro e professionalmente. Non pensare troppo alle tue decisioni, una cosa è essere cauti e un'altra è avere paura. Sorridi di più, divertiti di più, se sei sempre angosciato ti circonderai solo di persone dello stesso temperamento. Chiave del giorno: Push. Numeri fortunati 33,42,57.

CAPRICORNO

Dovresti essere più grato alla tua famiglia. Ti hanno sempre sostenuto e sono stati al tuo fianco in ogni momento. Non essere ingrato. Devi iniziare a pensare in modo più positivo, inizia cambiando il tuo guardaroba e i tuoi capelli. È qualcosa.Chiave del giorno: Lealtà. Numeri fortunati: 16, 38, 40.

ACQUARIO

Sei ancora in ottima posizione economica. Risparmia i soldi extra e trova un obiettivo per usarlo. Non lasciare che terzi influenzino la tua vita di coppia. Cerca di dialogare e costruisci in coppia, il resto non ha importanza. Chiave del giorno: pianificazione. Numeri fortunati 6, 18, 30.

PESCI

Cerca di essere d'accordo con i colleghi, non cercare di avere sempre ragione in tutto. L'unica cosa che otterrai è il loro disprezzo. Buon momento per apportare modifiche o rimozioni relative alla casa o all'ufficio. Non sprecate il vostro tempo. Chiave del giorno: Relazioni.Numeri fortunati: 8, 16, 33.