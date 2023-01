Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 18 gennaio 2023, previsioni complete

ARIETE

Sei fortunato. Ciò significa nuovi inizi, crescita e fine di progetti, obiettivi o problemi. Accogli con gioia il nuovo essere che vive in te. La guarigione interna dei tuoi problemi è un nuovo inizio ed è consigliabile che tu veda un esperto se necessario. Chiave del giorno: Pazienza. Numeri fortunati: 9, 12, 56.

TORO

L'energia planetaria ti dà gli strumenti da utilizzare a tuo favore nell'area della tua professione, carriera o lavoro. Ricevi i risultati dei tuoi sforzi e dei tuoi sacrifici. È tempo di prendere in carico, esprimere la tua individualità e intraprendere il percorso che tanto desideravi. Chiave del giorno: fiducia. Numeri fortunati: 21, 44, 59.

GEMELLI

Trovi l'opportunità che stavi cercando per realizzarti sia nella tua formazione che nel tuo lavoro professionale. I tuoi piani per il futuro si espandono, diventano più grandi. Il tuo atteggiamento nei confronti delle altre persone e del mondo in generale cambia. Sarai più tollerante e aperto a comprendere le differenze degli altri.Chiave del giorno: Proiezione. Numeri fortunati: 1, 22, 34.

CANCRO

Ora ti stabilizzi e godi di maggiore sicurezza e pace. Ti sentirai sicuro di esprimere i tuoi sentimenti senza temere che gli altri ti criticheranno o non saranno d'accordo con te. Ora ci saranno molti che ti sosterranno sia personalmente che finanziariamente. Lanciati in nuove avventure.Chiave del giorno: Respira. Numeri fortunati: 12, 56, 58.

LEONE

Godrai della possibilità di guadagnare denaro e della tua autostima, ti riempie di energia per crescere finanziariamente e realizzare i tuoi sogni. Le esperienze passate sono le tue lezioni, non ripetere i tuoi errori. È tempo di produrre, salvare e goderti ciò che ti piace fare. Chiave del giorno: Riflessione. Numeri fortunati: 4, 21, 33.

VERGINE

Trovi il coraggio di essere te stesso senza paura di essere additato dagli altri o di doverti scusare. Se hai talento artistico, questo è il momento di metterti in mostra e farti conoscere, il successo sarà tuo. La tua sincerità ti porta ad avere un rapporto genuino con quella persona che ti rispetta e ti accetta così come sei. Chiave del giorno: pianificazione. Numeri fortunati: 6, 34, 51.

BILANCIA

Quello che fai per gli altri ti riempirà di soddisfazione poiché l'universo in un modo o nell'altro ci premia sempre quando facciamo del bene. È molto probabile che dovrai prenderti cura di qualcuno che ami molto. Il tuo aiuto è molto necessario per quella persona in questo momento. Chiave del giorno: Comprensione. Numeri fortunati: 11, 32, 54.

SCORPIONE

La tua vita personale, la tua famiglia e il tuo passato sono importanti in questo momento. Ricevi risposte di sostegno e di amore da coloro con cui condividi la tua quotidianità. Momento in cui vuoi lanciare il riso, goditi la sicurezza. Una relazione romantica o d'affari si trasforma in qualcosa di più serio. Chiave del giorno: Sforzo. Numeri fortunati: 2, 28, 45.

SAGITTARIO

Dopo aver lottato con come le cose devono essere secondo il tuo mondo, inizi a capire che devi fare pace con il mondo che ti circonda. Le tue frustrazioni finiscono quando accetti e non fai notare ciò che non ti piace degli altri. Lascia andare quei desideri di controllare in qualche modo gli altri. Chiave del giorno: Attitudine. Numeri fortunati: 8, 21, 38.

CAPRICORNO

Dirigi la tua attenzione verso la relazione che hai con il tuo partner, così come coloro che ti sono vicini. Non devi dire loro cosa fare, solo essere al loro fianco ascoltandoli e supportandoli sarà di grande aiuto. I temi della vita e della morte o della reincarnazione ti interesseranno. Chiave del giorno: Revive. Numeri fortunati: 16, 21, 30.

ACQUARIO

Hai avuto problemi nel tuo settore economico, ma ora stai recuperando il tempo perduto. Il denaro o la gestione finanziaria diventano più facili e riacquisti il ​​controllo di cui hai bisogno per andare avanti e prosperare. Il romanticismo o l'attrazione per qualcuno al lavoro possono distrarti. Chiave del giorno: austerità. Numeri fortunati: 3, 14, 60.

PESCI

Non separarti dalle altre persone perché vuoi mantenere il tuo punto di vista. Impara ad ascoltare, presta attenzione e imparerai di più. Mantieni la tua mente aperta e positiva a nuove possibilità. Togliti dalla testa quel diavolo che ti dice cose negative e ti limita, ti rallenta.Chiave del giorno: Calma. fortunati: 10, 17, 39.