Oroscopo Branko domani giovedì 19 gennaio 2023, le previsioni complete

ARIETE

Mercurio ti riempie di fascino e risveglia il tuo amore per la vita e la tua gioia di vivere come mai prima d'ora. La buona fortuna ti illumina la strada e ci sarà qualcuno che allieterà le tue giornate condividendo la vita con te. Le persone gravitano intorno a te alla ricerca del tuo calore e della tua amicizia. Chiave del giorno: Azione. Numeri fortunati: 4, 37, 60.

TORO

La casa diventa la tua oasi di pace e tranquillità. Godrai di una maggiore comprensione e armonia in esso. Tutto ciò che è decorazione, abbellimento dell'ambiente è brillantemente aspetto con la presenza di Mercurio che influenza positivamente il tuo ambiente. Chiave del giorno: Fellowship. Numeri fortunati: 8, 27, 41.

GEMELLI

Mercurio, il tuo sovrano, esalta la tua parola, la tua comunicazione in modo che tu ti esprima dolcemente e chiaramente verso gli altri. Cogli l'occasione per chiedere ciò che ritieni giusto nei tuoi confronti, soprattutto in relazione al tuo lavoro o alla tua professione. Sarai pieno di ispirazione artistica. Chiave del giorno: Impegno.Numeri fortunati 11, 32, 59.

CANCRO

Il tuo buon gusto per le cose di valore è esaltato quindi saprai esattamente su cosa investire in questo momento. Ora hai Mercurio che entra nella tua casa del denaro, facilitando il modo per aumentarlo, sia attraverso un nuovo lavoro, sia attraverso colpi di fortuna.Chiave del giorno: superamento.Numeri fortunati: 13, 21, 34.

LEONE

Sarete circondati da bellezza, fascino e carisma, ora che Mercurio fa il suo ingresso nella vostra prima casa, mettendo tutta la sua energia per esaltare la vostra grande personalità. Ti preoccuperai di più del modo in cui ti esprimi. La tua parola sarà eloquente e cosparsa di buon umore. Chiave del giorno: Riflessione. Numeri fortunati: 17, 40, 54.

VERGINE

Ora ti sentirai più sicuro, calmo e realizzato nella vita. Ora non ti mancherà l'ispirazione per essere coinvolto in argomenti esoterici. Sarai più propenso ad esplorare temi religiosi che rinnovano la tua fede nella Divinità. Proietterai la pace del tuo cuore. Chiave del giorno: Sicurezza. Numeri fortunati: 3, 36, 47.

BILANCIA

Aspettatevi buone notizie dall'estero, che si tratti di un familiare o di amici. Con Mercurio nella tua undicesima casa, le amicizie ora vengono alla ribalta. Recupererai tutto ciò che può farti stare bene e dedicherai più tempo a condividerlo con la famiglia e gli amici. Chiave del giorno: Crescita. Numeri fortunati 7, 20, 34.

SCORPIONE

L'energia planetaria ti favorisce per raggiungere i tuoi obiettivi. Stabilisci nuove priorità nella tua vita che ti aiuteranno a organizzarti sia personalmente che professionalmente. Il tuo lavoro è importante e sei nella posizione migliore per eccellere e avere successo. Chiave del giorno: Sacrificio. Numeri fortunati: 17, 30, 41.

SAGITTARIO

Hai il via libera per sognare di viaggiare poiché Mercurio getta la sua energia positiva su tutto ciò che è legato al movimento e alla conoscenza dell'estero. Fai le valigie, è tempo di esplorare nuove terre, ma solo prendendo tutte le precauzioni necessarie.Chiave del giorno: Sviluppo.Numeri fortunati 10, 29, 55.

CAPRICORNO

È tempo di nuovi inizi, di cambiamenti, di grandi trasformazioni nella tua vita che ti porteranno al successo che stai cercando. Mercurio mette fascino, piacere e romanticismo nelle tue relazioni sentimentali. Sarai in grado di proiettare più sensualità e sarai una stella nell'arte di amare.Chiave del giorno: Soddisfazione.Numeri fortunati: 4, 14, 37.

ACQUARIO

Ogni relazione è addolcita e si basa su solide fondamenta. Mercurio influisce positivamente su qualsiasi unione, sia d'affari che sentimentale. Le campane suonano per coloro che hanno fatto progetti per il futuro con la persona amata. Chiave del giorno: Accettazione.Numeri fortunati: 2, 31, 47.

PESCI

Non ti mancheranno le energie con Mercurio che influisce positivamente sulla tua casa della salute. Ti svegli con un nuovo desiderio di goderti la vita e svolgere qualche tipo di attività in cui devi esercitare o metterti in azione. Tieniti aggiornato sugli esami medici di routine.Chiave del giorno: Entusiasmo.Numeri fortunati: 31, 44, 60.