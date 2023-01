Oroscopo Branko domani 20 gennaio 2023, le previsioni segno per segno

ARIETE

L'energia planetaria favorisce tutto ciò che è unione e impegno. Sarai più comunicativo, espressivo e sincero. Il tuo modo di essere e di pensare porterà felicità agli altri. La compagnia di giovani o bambini vi porterà a ricordare i tempi passati e ad aggiornarvi sul presente. Chiave del giorno: Riflessione. Numeri fortunati 15, 45, 51.

TORO

Andare all'avventura. Sarai molto curioso di esplorare posti nuovi, quelli in cui nessuno osa andare e ti esprimerai con grande emozione. Avrai la capacità di indovinare i pensieri degli altri, quindi devi stare attento quando parli. Chiave del giorno: Umiltà. Numeri fortunati 40, 51, 60.

GEMELLI

Rimani in ciò che conosci e con le persone che conosci bene. Sviluppa quelle abilità che ti rendono così speciale, ma con molta attenzione. Vai sul sicuro e non rischiare te stesso in questo momento. Metti in pratica le lezioni apprese in passato. Chiave del giorno: Sicurezza. Numeri fortunati 4, 11, 45.

CANCRO

Viene alla luce un segreto che hai taciuto per anni. La tua migliore opzione è stare fuori da qualsiasi conflitto familiare. Meno dici, meglio sarà per te. Aspetta che le acque si calmino per difendere la tua causa e far valere i tuoi diritti. La verità regnerà. Chiave del giorno: Rinascimento. Numeri fortunati 6, 34, 48.

LEONE

Armonizza il tuo mondo materiale con quello spirituale. Innamorato, cercherai e troverai ciò che è serio, stabile e duraturo. La tua mente aperta ti permetterà di conoscere e intuire dove sono le migliori opportunità per fare affari o investire che ti porteranno benefici finanziari Chiave del giorno: Flessibilità. Numeri fortunati: 3, 11, 46.

VERGINE

Illumina la tua strada per progredire con la tua intelligenza, perseveranza e fede. In questi momenti, evita di cadere in guerre o problemi familiari stando più attento alle tue spese. Se ti guardi intorno, noterai che la maggior parte delle cose materiali intorno a te non ti rendono felice. Chiave del giorno: Equilibrio. Numeri fortunati 19, 22, 40.

BILANCIA

I benefici economici ti arrivano inaspettati. Dedicati a fare ciò che ti dà soddisfazione. Nuovi studi ti portano al risveglio di una coscienza superiore. Vecchi conflitti affettivi e familiari si risolvono, ma non abbassare la guardia e abbi molta cura delle tue relazioni. Chiave del giorno: Sfide. Numeri fortunati 10, 34, 47.

SCORPIONE

Riconoscerai che devi prenderti cura della tua salute, mangiare correttamente e seppellire le preoccupazioni. Cerchi stabilità nelle tue relazioni sentimentali e la troverai se sei responsabile e mantieni le tue promesse. Un sogno, un desiderio si avvera e ti riempie di felicità. Chiave del giorno: Coerenza. Numeri fortunati 12, 33, 39.

SAGITTARIO

Ti identifichi con una figura materna alla quale puoi confidare le tue preoccupazioni. Cercherai e troverai protezione nell'aspetto emotivo. Non dare tanta importanza a ciò che non ce l'ha. Pensa prima alla tua pace e stabilità emotiva. Chiave del giorno: ottimismo. Numeri fortunati 13, 21, 35.

CAPRICORNO

Aspettati una trasformazione totale nella tua vita. Non ristagnare aspettando che gli altri prendano decisioni per te o continuare a insistere su quella persona che non vuole seguire i consigli. Lasciagli la strada libera per imparare da solo. Convinci te stesso che ogni cambiamento è necessario. Chiave del giorno: vita piena. Numeri fortunati 9, 17, 52.

ACQUARIO

I problemi domestici e familiari non ti influenzeranno come prima e sarai in grado di risolverli senza distruggerti emotivamente. Anche se tutto gira intorno a te, riuscirai a raggiungere il benessere, la prosperità, l'amore e anche ciò che ritieni impossibile. Chiave del giorno: Progetti. Numeri fortunati 1, 18, 53.

PESCI

È giunto il momento per te di prendere l'iniziativa e fare nuovi progetti per il futuro. Imparare e conoscere meglio tutto ciò che ti circonda ogni giorno ti porterà ad acquisire maggiore sicurezza. La libertà personale, l'indipendenza economica e l'espressione di sé saranno la cosa più importante per te. Chiave del giorno: riconversione. Numeri fortunati 3, 29, 54.