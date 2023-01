Chi è Natalia Augias? Età, marito, figli, padre e biografia della giornalista

Natalia Augias è nata il 16 gennaio 1965. È una giornalista, figlia del noto giornalista, autore e conduttore televisivo Corrado Augias e della giornalista Daniela Pasti.

Natalia Augias, 57 anni, è sposata con Pietro Suber, nato nel 1964, un anno prima di lei. Entrambi hanno avuto una carriera di successo nel mondo dei media: Pietro ha lavorato con Michele Santoro e attualmente ricopre la carica di caporedattore di Mediaset. La coppia ha due figlie, nipoti di Corrado Augias e di sua moglie Daniela Pasti.

Potrebbe interessarti anche.

Biografia

Natalia ha frequentato la St George's English School di Roma prima di iscriversi al corso di letteratura dell'Università di Bristol, in Inghilterra. Da allora è diventata una delle più stimate inviate di Rai Uno e attualmente è inviata parlamentare del Tg1.

È stata insignita del premio "Ilaria Alpi" in tre occasioni, l'ultima delle quali nel 2008 per il suo documentario che esplorava la crisi economica e la crescita della psicoanalisi in Argentina.