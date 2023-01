Anticipazioni Uomini e Donne oggi 26 gennaio 2023: Federico e Lavinia continua a essere in crisi

Dopo la sfilata del parterre femminile, i telespettatori torneranno a seguire le vicende sentimentali dei personaggi di Uomini e Donne. Le anticipazioni della puntata di oggi suggeriscono che nascerà una nuova disputa su Alessandro, che è cercato da diverse donne, tra cui Gemma. È possibile che qualcuno tiri fuori un dettaglio scomodo del suo passato!

Si risolverà la situazione della relazione di Alessandro a Uomini e Donne? Secondo le anticipazioni della puntata di oggi, i telespettatori possono aspettarsi di ricevere notizie e aggiornamenti sulle relazioni sentimentali del cast di Uomini e Donne subito dopo la fine della sfilata delle donne. Dopo le lacrime di Pamela, sembra che sia necessario fare chiarezza per determinare le emozioni di Alessandro, ancora incerto tra le donne del trono over, tra cui Gemma.

Si prevede una rivelazione sconvolgente sul passato di Alessandro, con Paola che porterà alla luce un dettaglio scomodo sul nuovo cavaliere di Uomini e Donne. È stato suggerito che Alessandro abbia un passato discutibile.

È emerso che la relazione tra Federico e Lavinia continua a essere in crisi.

Nella puntata di oggi ci sarà spazio per il trono tradizionale? Scopriremo cosa è successo a Federico Nicotera e Lavinia Mauro nelle puntate di oggi e domani. Il tronista ha deciso di presentare ad Alice una persona molto importante per lui, suo nonno. In studio, Federico si è concentrato su Carola e ci sarà una discussione tra i due.

La ragazza potrebbe sentirsi scoraggiata se viene scelta per rifiutare Federico, il che potrebbe portarla a diventare emotiva. Questo potrebbe essere indicativo della sua insoddisfazione per la situazione attuale.

Lavinia sarà messa di fronte a una decisione difficile da Maria De Filippi; dovrà trovare il coraggio ed essere sincera sui suoi sentimenti per Alessio Corvino e Alessio Campoli.