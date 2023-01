Anticipazioni Uomini e Donne puntata oggi 23 gennaio 2023: news Armando, Carola e Federico

Una settimana ricca di emozioni e sorprese per il pubblico di Uomini e Donne, che torna in prima serata su Canale 5 da lunedì 23 a venerdì 27 gennaio. Sarà assente Armando Incarnato, che recentemente ha avuto un diverbio con Maria De Filippi, mentre Federico Nicotera dovrà affrontare un "rifiuto" da parte di Carola in esterna.

Quali sono stati gli sviluppi delle precedenti puntate di Uomini e Donne?

Nelle puntate precedenti Federico e Alice hanno avuto un incontro romantico, culminato in un bacio. Tuttavia, Carola si è sentita ferita e sopraffatta dall'emozione, non riuscendo a trattenere le lacrime.

L'interazione di Armando Incarnato con la conduttrice ha causato un netto contrasto di sentimenti. Secondo le cronache, Maria De Filippi si è mostrata contrariata dai tentativi di Armando di scusare una signora dal parterre. Questo ha fatto sorgere il dubbio che Armando si consideri un "personaggio".

Le anticipazioni di Uomini e Donne del 23 gennaio indicano che Armando non sarà presente in studio.

Mary ha sempre comunicato che lo scopo del dating show è trovare un partner, non farsi distrarre dalla fama che i social media e le apparizioni degli ospiti possono portare. Le anticipazioni di Uomini e donne hanno rivelato che Armando Incarnato non sarà presente in studio dal 23 gennaio 2023, a seguito di un disaccordo con la conduttrice. Di conseguenza, non prenderà parte alle prossime puntate del programma.

La prossima settimana del popolare programma televisivo italiano Uomini e Donne, 23 gennaio, vedrà protagonista Federico Nicotera e il suo rifiuto di Carola.

Federico Nicotera continua il suo percorso, apparendo in un'altra esterna con Carola. Come ci si aspettava, il corteggiatore ha rifiutato un bacio appassionato, optando invece per un saluto più platonico di un bacio sulla guancia. La decisione di Carola ha sicuramente lasciato il segno, sia che si tratti di una scelta strategica, di una forma di vendetta o del desiderio di rimanere composta.

In studio è nata una tensione tra Lavinia Mauro e Alessio Corvino. Questo a causa del bacio di Lavinia con Alessio Campoli, che non è piaciuto ad Alessio Corvino.

L'utilizzo delle piattaforme dei social media per promuovere e celebrare Carola è diventato sempre più popolare.

Il video di Carola che piange in risposta al bacio tra Federico e Alice è diventato virale sui social media. I fan mostrano il loro sostegno a Carola, augurandosi che sia lei la scelta finale di Federico. Si moltiplicano i commenti che elogiano Carola per la sua sensibilità ed esprimono il chiaro interesse per Federico. Federico ricambierà i suoi sentimenti?