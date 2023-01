Oroscopo Branko settimana dal 23 al 29 gennaio 2023: previsioni per tutti i segni

Questa settimana (23-29 gennaio 2023), le previsioni astrologiche dell'Oroscopo di Branko e del Calendario Astrologico forniranno una visione dei vantaggi e delle sfide che ciascun segno zodiacale può affrontare. Inoltre, i lettori sono invitati a esplorare gli oroscopi di Branko e Paolo Fox per ulteriori previsioni il giorno successivo.

Ariete

L'oroscopo di Branko prevede che la prossima settimana inizierà in modo positivo. Dopo alcuni giorni difficili, lunedì Branko sarà in grado di ritrovare la concentrazione e di progredire con successo nei progetti di lavoro, grazie agli influssi astrologici favorevoli. Giovedì, coloro che nutrono sentimenti inespressi per qualcuno dovrebbero cogliere l'occasione per esprimerli, poiché la probabilità di essere ricambiati è alta. Infine, domenica è un giorno di pausa per valutare lo stato degli affari familiari.

Toro

Lunedì potrebbe essere utile fissare una visita medica per assicurarsi di sentirsi al meglio. Mercoledì sarà una giornata produttiva per sviluppare legami significativi. Domenica vi sentirete ispirati e determinati a prendere il controllo della vostra vita.

Gemelli

Lunedì vi si presenteranno nuove opportunità per il futuro. Da martedì il successo diventerà il vostro obiettivo principale. Purtroppo, venerdì Venere causerà una frattura tra voi e il vostro amico Acquario. A partire dal fine settimana è meglio evitare inutili litigi nelle relazioni, perché la pazienza dei vostri cari potrebbe esaurirsi.

Cancro

Questa settimana ha in serbo alcune promettenti sorprese. Martedì potreste avere l'improvvisa voglia di staccare dalla vostra vita abituale e partire per un viaggio. Mercoledì potrebbe essere il giorno in cui qualcuno prende l'iniziativa e organizza una fuga all'estero. Venerdì Venere raggiungerà un punto vantaggioso e riporterà l'attenzione sull'amore e sui legami familiari.

Leone

L'oroscopo settimanale di Branko prevede un inizio settimana movimentato: il lunedì sarà caratterizzato da alti livelli di stress che potrebbero causare difficoltà nel mantenere relazioni interpersonali positive. Martedì ci sarà una situazione familiare impegnativa che riguarda la proprietà. Sabato un evento imprevisto potrebbe causare disagi.

Vergine

Lunedì vi sveglierete con una grande motivazione che vi accompagnerà per tutta la giornata. La vostra produttività sul lavoro sarà notevole e già martedì potrebbe esservi offerto un nuovo incarico; accettatelo senza esitazioni. Per mercoledì, si consiglia di bere una camomilla prima di andare a letto, in quanto può aiutare a risolvere eventuali problemi di insonnia causati dall'ansia.

Bilancia

Questa settimana si preannuncia di grande intensità emotiva. Lunedì si suggerisce di abbracciare un amore espresso di recente. Martedì potrebbe essere la giornata giusta per aspirare a un importante cambiamento di carriera; ve lo siete guadagnato con il vostro duro lavoro. Venerdì Venere, l'astro dell'amore, avrà la precedenza nella vostra vita professionale, con possibili ripercussioni sulla vostra vita sentimentale.

Scorpione

Lunedì date la priorità alla famiglia e agli eventuali figli. Rimandate gli impegni di lavoro a un momento successivo. Mercoledì, coloro che si sentivano emotivamente distanti potranno sentirsi molto più legati. Giovedì potrebbe avere successo un colloquio di lavoro che potrebbe offrire nuove opportunità professionali.

Sagittario

L'oroscopo di Branko prevede un inizio di settimana con un forte desiderio di dedicarsi ad attività artistiche. Lunedì si consiglia di dedicarsi a un hobby creativo che è stato messo in secondo piano. Il martedì dovrebbe essere utilizzato per una visita medica al fine di alleviare eventuali problemi fisici. Sabato si presenta una ghiotta opportunità di lavoro, che si consiglia di non lasciarsi sfuggire.

Capricorno

Lunedì le stelle sono a vostro favore per gli affari e le trattative importanti. Prendete l'iniziativa e impegnatevi per fare progressi. Entro mercoledì potreste trovarvi da un notaio per concludere un accordo vantaggioso. Domenica si conclude la settimana con un senso di realizzazione e soddisfazione. L'amore sarà un'esperienza bella e romantica, da custodire.

Acquario

Lunedì le stelle vi consigliano di dare priorità alla vostra figura professionale, di perfezionare la vostra presenza professionale e di aggiornare i vostri profili sui social media, se del caso. Martedì è il giorno giusto per pianificare i prossimi passi da compiere per rimanere in carreggiata. Venerdì Venere si sposterà in Pesci, dove vi aiuterà a concentrarvi sulle questioni pratiche.

Pesci

Lunedì potreste avere il timore di essere osservati. Considerate se ci sono potenziali avversari che potrebbero monitorare le vostre attività. Martedì potrebbe verificarsi un calo fisico dovuto ai malanni di stagione, quindi è importante adottare misure preventive per mantenere la salute. Sabato potrebbe arrivare una notizia inaspettata o un'e-mail interessante.