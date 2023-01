Oroscopo Paolo Fox domani 24 gennaio 2023, Le previsioni segno per segno

ARIETE

L'energia planetaria ti porterà verso il sorprendente e mai sperimentato da te. Single, separati e divorziati avranno nuove opportunità per formare un nido. Uscire dalla paura e dall'insicurezza. Sii trasparente quando mostri i tuoi sentimenti. Chiave del giorno: Riflessione. Numeri fortunati 7, 21, 34.

TORO

Apri gli occhi su realtà che hai rifiutato di accettare. Sarai più saggio, più sicuro di tutto ciò che fai e. Non farti carico dei problemi degli altri, lascia che maturino e imparino dalle proprie esperienze. Chiave del giorno: Impulso. Numeri fortunati 6, 30, 39.

GEMELLI

Nuove amicizie entrano nella tua vita per addolcire e abbellire la tua esistenza. I debiti economici e karmici saranno saldati. Se stai cercando la tua dolce metà o un'amicizia speciale, spostati in luoghi dove te lo dice il tuo straordinario intuito. Chiave del giorno: Fermezza. Numeri fortunati 21, 27, 41.

CANCRO

I viaggi, la politica e l'istruzione sono esaltati. I tuoi orizzonti si espandono. Siete ora mossi da un intenso desiderio di servire, aiutare e collaborare con i più bisognosi. Sarai molto serio e responsabile, dedito a quella che è la tua missione nella vita. Chiave del giorno: Vent.Numeri fortunati 9, 13, 57.

LEONE

Sarai più cauto e cauto in amore. La persona che ti ispira, ti ama e ti accetta incondizionatamente rimarrà al tuo fianco. Se sei stato solo alla ricerca della tua anima gemella, il tuo periodo per brillare è arrivato. Se sei attaccato a qualcuno, il tuo momento della verità è arrivato. Chiave del giorno: Tolleranza. Numeri fortunati: 15, 23, 53.

VERGINE

Sii fedele e onesto in tutte le tue relazioni. Rifiuta quelle opportunità romantiche al di fuori del matrimonio. Ricorda che nessun triangolo amoroso ti renderà felice. La legge del karma è inesorabile e come fai ti faranno. Non farti coinvolgere da nessuno di cui non ti fidi completamente. Chiave del giorno: Riconciliazione. Numeri fortunati 19, 36, 59.

BILANCIA

I problemi intimi e familiari sono risolti. Ti sei fidato di chi non avresti dovuto fidarti, hai riposto la tua fiducia in chi non aveva niente da offrirti, e grazie a quelle esperienze tristi ma preziose sei diventato più forte. Ora sei meglio preparato per avere successo.Chiave del giorno: Riconoscimento.Numeri fortunati 2, 34, 44.

SCORPIONE

Non ristagnare in ciò che era bello nel tuo ieri e inizia a vibrare con il momento attuale. Recupera la tua autostima. Continua a studiare e imparare. Interessati a ciò che sta accadendo in tutto il mondo. Chiedi, indaga, metti in discussione e sviluppa le tue opinioni. Chiave del giorno: Sfide. Numeri fortunati 7, 30, 60.

SAGITTARIO

I nemici nascosti e invidiosi si moltiplicano nel tuo spazio, ma nessuno potrà farti del male. La tua grande fede ti rafforza e ti protegge da ogni male. Sarai fortunato in tutto ciò che significa unioni o matrimoni. Chiave del giorno: pianificazione. Numeri fortunati 6, 27, 53.

CAPRICORNO

Finanziariamente non potrai lamentarti. La tua fortuna nella vita cambia a tuo favore. Il tuo eccellente lavoro porterà a promozioni e maggiori guadagni. Che cosa significhi comprare e vendere è ben avviato, così come viene favorevolmente sottolineato anche ciò che è legato ai documenti legali. Chiave del giorno: sanità mentale.Numeri fortunati 18, 25, 50.

ACQUARIO

Persone audaci e combattive ti aiutano e ti supportano personalmente e professionalmente. La tua fortuna nelle conquiste sentimentali si moltiplica. Sarai più romantico, seducente e attraente che mai. Avrai nuovi partner e collaboratori senza alcun problema. Chiave del giorno: Resistenza. Numeri fortunati 16, 22, 57.

PESCI

I problemi emotivi che ti hanno depresso e influenzato la tua salute mentale finalmente scompaiono o vengono superati con l'aiuto di nuove terapie. Nella tua vita, ultimamente tutto è stato lavoro e ancora lavoro e ora sarà lavoro e piacere. Rendilo un punto per goderti appieno il tuo tempo libero. Chiave del giorno: Valore. Numeri fortunati 9, 21, 53.