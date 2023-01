Oroscopo Branko domani 24 gennaio 2023, le previsioni segno per segno

ARIETE

Ora ti prenderai il tempo che ti serve per distrarti. Le faccende domestiche, la routine della vita quotidiana ti porteranno a prendere decisioni che avevi in ​​mente da tempo. Sorprenderai molti con il tuo cambiamento di atteggiamento nei confronti della vita. Non perderai più la pazienza come prima. Chiave del giorno: Distrarre. Numeri fortunati 9, 48, 44.

TORO

Mettere fine a un rapporto sentimentale che fin dall'inizio dava segni di problemi. Anche se al momento ti senti deluso, non ti ci vorrà molto per riprenderti e credere di nuovo nell'amore. La persona che merita di stare con te e tu con lei entrerà presto nella tua vita. Chiave del giorno: recupero.Numeri fortunati 49, 12, 32.

GEMELLI

È tempo di affrontare qualsiasi cosa con la verità e ti sentirai emotivamente liberato da un enorme fardello. Trascorri più tempo di qualità con i tuoi cari. Sii onesto con il tuo partner. Non andare in giro a nascondere verità che creeranno solo ulteriore allontanamento.Chiave del giorno: sincerità. Numeri fortunati 16, 4, 30.

CANCRO

Qualcuno vicino a te non è onesto con te e si sta approfittando del tuo buon cuore. Fai delle ricerche su quella persona. Le stelle ti consigliano in questo momento di ritirarti per un po 'dall'aiutare gli altri senza sosta. Chiave del giorno: ritiro.Numeri fortunati 7, 36, 2.

LEONE

Tutto ciò che riguarda il lavoro o la professione entra in un periodo di stagnazione. Farai conoscere a tutti il ​​​​tuo malcontento, ma allo stesso tempo sarai pieno di energia per cambiare questa situazione. È tempo di realizzare cose nuove e andare dietro a ciò che ti riempie di soddisfazione personale. Chiave del giorno: Soddisfazione. Numeri fortunati 18, 29, 15.

VERGINE

Questa sarà una delle tante attività che ti piaccia o no. Organizzati presto per affrontare con successo tutte le attività che ti aspettano. I bambini o i giovani giocheranno un ruolo molto importante nella tua vita. Porterai loro informazioni, guida.Chiave del giorno: organizzare.Numeri fortunati 20, 15, 5.

BILANCIA

Al momento hai molti progetti in mente, il che ti dice che devi organizzarti per poterli realizzare. Lavoro e piacere si mescolano, quindi è molto probabile che ti venga presentato un viaggio all'estero in cui potrai studiare nuovi affari o opportunità di lavoro.Chiave del giorno: Viaggiare.Numeri fortunati 29, 8, 21.

SCORPIONE

Sorprendentemente ti riprendi da qualsiasi problema economico che potrebbe affliggerti. Dopo un periodo di duro lavoro rimanendo fedele ai tuoi obiettivi, ai tuoi scopi, ora ti godi i tuoi risultati. Tuttavia, è imperativo organizzarsi ed evitare ogni tipo di eccesso.Chiave del giorno: recupero. Numeri fortunati 11, 40, 31.

SAGITTARIO

Prendi le cose alla leggera. La tua mente è fissa su qualcuno che hai incontrato di recente. Non concentrare tutta la tua energia su quella persona perché potrebbe diventare un'ossessione per te. Diversifica i tuoi interessi. Se hai già un partner, è possibile che tu sia ora in quelli di pretendere di più.Chiave del giorno: Calma.Numeri fortunati 2, 12, 3.

CAPRICORNO

Ora godrai di una maggiore tranquillità poiché ti sentirai in controllo della tua vita. Allontanarsi in tempo dalla compagnia di persone tossiche è stata la tua migliore strategia per proteggerti dalle loro vibrazioni negative. Ti prenderai cura molto gelosamente della tua vita intima e personale.Chiave del giorno: proteggere.Numeri fortunati: 6, 50, 14.

ACQUARIO

Ora tutto diventa roseo quando si tratta di amore. Se hai un partner, questo sarà molto più amorevole e comprensivo. La comunicazione tra i tuoi colleghi, così come con la tua famiglia o i tuoi cari sarà molto buona. Cogli l'occasione per risolvere qualsiasi conflitto tra i tuoi cari.Chiave del giorno: Risolvi.Numeri fortunati 33, 12, 7.

PESCI

Il denaro scorre facilmente verso di te. La fortuna è dalla tua parte ma devi anche aggiungere che hai lavorato sodo per arrivare dove sei ora. Un viaggio, via mare, cielo o terra, è all'ordine del giorno per te. Scoprirai nuovi orizzonti e ti divertirai sicuramente.Chiave del giorno: divertiti.Numeri fortunati 32, 1, 46.