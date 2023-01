Anticipazioni Uomini e Donne oggi lunedì 30 gennaio 2023: Trono over e classico e nuova tronista

Il penultimo giorno del freddo mese di gennaio porta su Canale 5 alle 14.45 un appuntamento classico e imperdibile con Uomini e Donne, il dating show che da anni appassiona i telespettatori. Mentre Federico è in crisi e indeciso tra Carola e Alice, e Lavinia è in lacrime per la mancanza di attenzioni da parte delle sue corteggiatrici, ai telespettatori non resta che chiedersi cosa deciderà di fare Maria De Filippi. La conduttrice lascerà spazio ai partecipanti più anziani dopo la puntata o si concentrerà sui più giovani? Tutte le anticipazioni sono qui.

Alessandro e Gemma hanno concluso la loro relazione a Uomini e Donne, mentre rimane irrisolto il conflitto tra Biagio e Carla.

La puntata di oggi si aprirà con il trono over e non mancheranno colpi di scena. Alessandro, il cavaliere napoletano, concluderà la sua relazione con Gemma e si dedicherà a Pamela. Come reagirà la dama torinese? La puntata vedrà protagonisti anche Biagio e Carla, il cui rapporto sembra essere teso in quanto Carla sospetta che Biagio frequenti un'altra donna. Si prevede quindi una forte polemica in studio, con alcune voci che parlano di uno scambio di "schiaffi".

Introduzione di un nuovo tronista

Oggi i telespettatori potranno assistere al debutto di Nicole sul piccolo schermo. Federico e Lavinia sono nella fase finale del loro processo decisionale. Chi sceglieranno alla fine? Federico è combattuto tra Carola, con cui ha avuto un piacevole incontro, e Alice, che sembra essere sempre più scontenta. Sintonizzatevi sulla puntata in onda alle 14.45 per scoprire il risultato!