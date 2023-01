Oroscopo Paolo Fox domani 31 gennaio 2023, lo zodiaco migliore al TOP

ARIETE

Non vuoi attraversare il fiume prima di raggiungere il ponte. Preoccuparsi di situazioni che non si sono ancora verificate è tempo perso che finisce per distruggere la tua pace. Cerca il lato positivo di qualsiasi problema o situazione difficile. Sei libero di prendere decisioni che ti favoriscono. Chiave del giorno: Misura. Numeri fortunati: 19, 38, 50.

TORO

Buona giornata per goderti un bello spettacolo o un film nel pomeriggio per aiutarti a rilassarti e liberare la mente. Regine in campo professionale. Innamorato, stabilisci nuove regole o fai nuovi accordi per rafforzare ulteriormente una relazione esistente. Chiave del giorno: egoismo. Numeri fortunati: 6, 19, 46.

GEMELLI

Mai perdere la fede. Non tutto è oscuro e vuoto nella tua vita come immaginavi. Non perdere la speranza, rimani positivo. Sviluppa la fede attraverso la preghiera, conversando quotidianamente con i tuoi angeli di luce. Oggi più che mai ogni legame affettivo si rafforza. Chiave del giorno: Successi. Numeri fortunati: 4, 33, 49.

CANCRO

Si fa luce su ciò che non potevi capire. Le tue parole colpiscono il bersaglio perfetto, riuscendo a influenzare, ispirare o motivare gli altri a realizzare un grande lavoro o progetto imprenditoriale. Usa tutto quel flusso di energia positiva per risolvere ciò che hai lasciato in sospeso. Chiave del giorno: Collaborazione. Numeri fortunati: 2, 30, 34.

LEONE

È imperativo praticare la medicina preventiva e dare maggiore importanza a tutte quelle cose che possono giovare alla tua salute, come una buona dieta e un esercizio quotidiano. Non continuare a lasciarlo per dopo. Dai forma a nuove idee e adotta un nuovo atteggiamento nei confronti della vita. Chiave del giorno: Mistero. Numeri fortunati: 11, 38, 41.

VERGINE

Migliora il tuo atteggiamento un po' esigente nei confronti degli altri. Trova la radice dei tuoi problemi, conosci le tue debolezze e diventerai più forte. Una chiamata o una lettera chiariranno una situazione alquanto imbarazzante che esiste tra te e un parente stretto. Riacquisti la pace e ti senti sicuro di te stesso. Chiave del giorno: Capacità. Numeri fortunati: 14, 27, 50.

BILANCIA

Parlerai di meno e farai di più. Non permetterai alle tue idee di rimanere nell'aria. L'energia planetaria accentua la tua creatività. Organizza le tue idee in modo da poterle portare alla realtà. Il tempo sarà il tuo miglior alleato poiché saprai come smaltirlo in modo intelligente. Chiave del giorno: pianificazione. Numeri fortunati: 7, 11, 55.

SCORPIONE

Uscirai vittorioso da una situazione personale grazie alla tua capacità di risolvere i problemi. Hai già imparato la lezione che non è tutto oro ciò che luccica e ora ti sarà più facile distinguere tra il falso e il genuinamente vero che entra nella tua vita. Chiave del giorno: Personalità. Numeri fortunati: 21, 30, 31.

SAGITTARIO

C'è una persona nella tua vita che ha bisogno del tuo amore e della tua grande pazienza. Dedica più tempo possibile poiché questa esperienza ti farà crescere spiritualmente. Canalizza le tue emozioni lavorando in modo creativo. Non dire mai che non puoi e tuffati senza paura in nuove avventure. Chiave del giorno: Apertura. Numeri fortunati: 29, 46, 48.

CAPRICORNO

È giunto il momento di porre fine alle spese eccessive. Controlla la tua ansia attraverso esercizi, meditazione o semplicemente facendo una passeggiata sulla spiaggia o in campagna. Cerca nuove alternative per risolvere i tuoi problemi senza disperare poiché hanno una soluzione. Chiave del giorno: Esempi. Numeri fortunati: 3, 21, 32.

ACQUARIO

Sii riservato e non ripetere quello che ti dicono. Una persona dal carattere un po' difficile ti porterà a vedere una situazione in modo negativo. Non lasciarti convincere. Fidati del consiglio di una persona di successo e sicura di sé che è veramente tua amica. Chiave del giorno: Futuro. Numeri fortunati 9, 21, 27.

PESCI

Tutto ciò che “semini” darà ottimi risultati. Vedere un seme germogliare sarà per voi un presagio di buona fortuna. Metti il ​​tuo granello di sabbia nelle tue relazioni personali in modo che regnino l'amore, la buona comunicazione e la comprensione. Tieni presente che chi dà amore riceve amore. Chiave del giorno: riconversione. Numeri fortunati 1, 20, 58.