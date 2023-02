Anticipazioni Uomini e Donne oggi nuova registrazione 3 febbraio 2023: Ultime news, Federico tra Carola e Alice

L'amatissimo dating show di Maria De Filippi torna in onda OGGI, mercoledì 1 febbraio, alle 14.45 su Canale 5! L'attesa per la nuova puntata e per le ultime indiscrezioni sui troni di Federico e Lavinia è sempre più alta. Non perdetevi le anticipazioni della prossima registrazione del 3 febbraio 2023!

Preparatevi a una nuova emozionante puntata di Uomini e Donne su Canale 5 alle 14.45 di oggi, mercoledì 1 febbraio 2023! Condotta dalla favolosa Maria De Filippi, questa puntata sarà un emozionante sequel di quella andata in onda ieri, martedì 31 gennaio. Non mancate!

Preparatevi a una cavalcata di emozioni con le anticipazioni di Uomini e Donne sulle puntate che andranno in onda a partire dal 3 febbraio 2023: il trono classico vi regalerà momenti davvero commoventi!

Il 3 febbraio, Federico Nicotera avrà l'opportunità di prendere la decisione definitiva durante la sessione di registrazione!

Federico è entusiasta di rivelare l'identità della persona che vuole conoscere meglio al di là della televisione!

Alice e Carola scopriranno finalmente chi sceglierà il tronista nel corso della prossima puntata del talk show, emozionando gli appassionati fan che ne attendevano con ansia l'esito!

Carola è senza dubbio la preferita del cuore di Federico, soprattutto dopo che i due hanno condiviso un momento di incredibile passione in montagna. Federico e la sua amata sono stati travolti dall'ardente passione reciproca.

Non perdetelo! Uomini e Donne può essere rivisto in questi orari e luoghi: sintonizzatevi e godetevelo!

Non perdetevelo! Se non siete riusciti a vedere la puntata di oggi, 1 febbraio, potete comunque vivere l'emozione in streaming delle repliche online sulla piattaforma di Witty Tv o su Mediaset Infinity. Non perdete l'occasione di partecipare all'azione!

Se vi appassiona, potete rivedere le puntate su La5 in tre diversi orari!

alle 12:45

alle 20:00

alle 23:18.